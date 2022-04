Juvanova verjame, da se lahko enakovredno kosa z vsako

Enaindvajsetletna Ljubljančanka je dobila štiri dvoboje posameznic in enega med dvojicami s Tamaro Zidanšek. "Navdušena sem nad svojimi predstavami tukaj v Turčiji. Dobila sem niz tekem, kar je lepa spodbuda pred peščenim delom sezone. Po lanski pomladi, ko sem zbolela za covidom in na pesku odigrala zgolj šest dvobojev, je to dober pokazatelj, da sem na pravi poti," pravi Kaja Juvan.

"V Turčijo sem prišla dobro fizično pripravljena, saj se vedno bolj zavedam, da sta dobra kondicija in moč osnova za dobre predstave. Pred začetkom sezone in tudi zdaj delam veliko na fizični pripravi in lepo je videti, da se ti vloženo delo obrestuje. Posledično s tem pride tudi višja samozavest, ki je ključna za preboj v svetovni vrh," dodaja.

170 centimetrov visoka igralka se je avgusta 2019 prvič približala stotemu mestu na lestvici WTA, nato pa je ves čas z majhnimi koraki izboljševala svojo uvrstitev. Trenutno je 81. igralka na svetu, na začetku aprila letos je bila že 78. Pohvali se lahko z enim naslovom WTA med dvojicami v Romuniji 2021, največji uspeh med posameznicami na turneji WTA pa je dosegla lani v Portorožu s prebojem v polfinale.

"Cilje si postavljam realno, saj se zavedam, da mi manjkajo določene stvari za preboj povsem v vrh. Sem blizu in vem, da lahko igram s katero koli igralko na svetu, zdaj moram priti le do znanja in kakovosti, da bom lahko najboljše igralke premagovala iz tedna v teden in se nato tudi obdržala v svetovnem vrhu," je povedala Juvanova.

V veliko pomoč pri teh spoznanjih ji je prijateljstvo z novo številko ena svetovnega tenisa, nekaj mesecev mlajšo Poljakinjo Igo Swiatek, s katero sta leta 2018 osvojili zlato medaljo na mladinskih olimpijskih igrah v Buenos Airesu. Tam je Juvanova zmagala tudi v konkurenci posameznic.

"Z Igo ohranjava redne stike in se druživa ter skupaj trenirava na turnirjih. Čim prej moram k njej na Poljsko, da mi razkaže novo stanovanje, a glede na najin natrpan urnik se bojim, da bo to prišlo na vrsto šele po koncu sezone," pravi Juvanova in nadaljuje: "Treningi z njo mi zelo koristijo, saj vidim, kaj mi manjka v igri. Iga ima telesno moč, ki je jaz še nimam. Je tudi zelo eksplozivna na igrišču, tako da me njen vzpon na prvo mesto ni presenetil."

"Zase vem, da sem zelo prilagodljiva igralka. Ta teden na primer v zelo pomembnem dvoboju drugega kroga z Avstrijo, ki smo ga dobili šele v igri dvojic, sem se dobro znašla v močnem vetru in znala prilagoditi igro razmeram. Bolj sem bila pozorna na začetni udarec, imam tudi široko paleto drugih udarcev, tako da sem neugodna za vsako tekmico. Mi pa manjka, kot pravim, fizična moč, več poudarka zdaj dajem tudi pravilni prehrani in regeneraciji po dvobojih, v prihodnje pa bom morda v ekipo dodala tudi trenerja za mentalno pripravo. Vse to so ključni kamenčki v mozaiku do svetovnega vrha," poudarja Kaja Juvan.

Po pokalu Billie Jean King v Antalyi si bo Juvanova vzela nekaj dni odmora, nato pa jo čakata nastopa v Madridu in Rimu. Če bo na katerem koli od teh dveh turnirjev izpadla v uvodnih krogih, bo igrala še turnirja WTA 125 v Franciji, sicer pa jo konec maja čaka drugi grand slam sezone v Parizu.

"Razmišljam dvoboj po dvoboju oziroma turnir za turnirjem. Veselim se velikih turnirjev, a se zavedam, da se lahko stvari hitro obrnejo v napačno smer. Lani mi je na primer okužba s koronavirusom močno prekrižala načrte za skoraj polovico sezone, zato ne želim preskakovati stopničk," je zaključila Juvanova, ki ob poklicnem udejstvovanju v tenisu nadaljuje fakultetni študij informatike in računalništva.