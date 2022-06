Kaja Juvan uspešna v drugem krogu Wimbledona

Potem ko je Juvanova v uvodnem krogu pripravila manjše presenečenje in ugnala Brazilko Beatriz Haddad Maia s 6:4, 4:6, 6:2, je slovenska igralka nadaljevala dobre predstave na travi v Wimbledonu in dosegla še eno zmago.

Uvodna tekma na tretjem letošnjem turnirju je bila sploh prva na travnati podlagi v tej sezoni za Juvanovo. Dobro formo pa je nadgradila še v drugem krogu, saj je danes po hitrem vodstvu v prvem nizu prišla do zmage s 7:5, v drugem pa nato zanesljivo slavila s 6:3 in po uri in 20 minutah napredovala v tretji krog.

V tem se bo pomerila z boljšo iz dvoboja med Kitajko Qiang Wang in Britanko Heather Watson.

* Wimbledon (47 milijonov evrov):

- ženske, 2. krog:

Kaja Juvan (Slo) - Dalma Galfi (Mad) 7:5, 6:3