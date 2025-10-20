Svetli način
Drugi športi

Kaja Juvan uspešno oddelala kvalifikacije, Veronika Erjavec pa uvodni krog

Ljubljana, 20. 10. 2025 13.26 | Posodobljeno pred 11 dnevi

M.J.
Po tem, ko je v preteklem tednu obstala na zadnji stopnički kvalifikacij v Osaki, je tokrat Kaja Juvan uspešno prestala oba obračuna v kvalifikacijah turnirja v Kantonu in si tako zagotovila mesto v glavnem delu turnirja serije WTA 250.

Kaja Juvan
Kaja Juvan FOTO: Profimedia

Kaja Juvan (106. na WTA) je v 1. kolu kvalifikacij s 7:5 in 6:2 premagala Kitajko Anno Yang, v 2. pa je po treh nizih strla odpor Nemke Tamare Korpatsch (144. na WTA), s katero se je pomerila prvič na uradnih tekmah. Ljubljančanka je v tekmo krenila odlično, v prvem nizu kar trikrat odvzela začetni udarec Nemki in uvodni niz prepričljivo dobila s 6:2. V drugem je Korpatsch odbila začetni napad Slovenke, kateri v prvi igri ni uspelo izkoristiti ene od dveh žogic za "break", nato pa je v 4. igri sama prišla do "breaka" in povedla s 3:1. V nadaljevanju niza si nobena od igralk ni več priigrala žogice za "break", kar je pomenilo, da je Nemka niz dobila s 6:3.

V zadnjem delu tekme pa niz preobratov. Prva je do "breaka" prišla Nemka (0:1), Kaja je odgovorila s tremi zaporednimi osvojenimi igrami (3:1), nato je znova zapretila Nemka. Pri rezultatu 4:4 se je Kaja Juvan znašla v izjemno težkem položaju, saj se je pri rezultatu 0:40 na svoj začetni udarec morala soočiti s tremi povezanimi žogicami za odvzem servisa. Odzvala se je odlično, vse priložnosti Nemke izničila, povedla s 5:4, v 12. igri pa sama prišla do "breaka", ki je pomenil končno zmago.

Veronika Erjavec
Veronika Erjavec FOTO: Profimedia

Veronika Erjavec proti 3. nosilki
Kaja Juvan se je tako v glavnem delu turnirja pridružila rojakinji Veroniki Erjavec (105. na WTA), ki je imela mesto v glavnem delu turnirja že zagotovljeno. Nasprotnica Kaje Juvan še ni znana, medtem ko je Veronika Erjavec v 1. kolu čakal obračun proti 3. nosilki turnirja, izkušeni Nemki, Tatjani Maria (43. na WTA). Slovenka je slavila po zmagi v treh nizih.

Izidi, WTA 250 Kanton, Kitajska, trda podlaga:
1. kolo kvalifikacij: Juvan (Slo/3) – Yang (Kit//WC) 7:5, 6:2,
2. kolo kvalifikacij: Juvan (Slo/3) – Korpatsch (Nem/12) 6:2, 3:6, 7:5

1. kolo Erjavec (Slo) – Maria (Nem/3) 6:4, 6:7, 6:2;

