Kaja Juvan v finalu posameznic, Jakupović in Radišić med dvojicami

Spored v Tivoliju se bo začel ob 12. uri, ko bo na sporedu finale posameznic. Nato sledi še finale dvojic.

Juvan je bila blizu, da bi imela danes dvojni spored, a je v odločilnem tretjem nizu dvojic z rojakinjo Kristino Novak morala priznati premoč navezi Simona Waltert/Miriam Škoch.

V finalu posameznic se bo 24-letnica borila za prvo lovoriko na turnirjih serije WTA 125, letos je izgubila v finalu francoskega Saint Mala, ko je bila boljša Japonka Naomi Osaka.