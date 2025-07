Veronika Erjavec in Kaja Juvan v glavni del Wimbledona

V drugem nizu je popustila, kar je Britanka Emily Appleton izkoristila in slavila s 6:2, odločilen tretji niz pa je minil v absolutni prevladi slovenske teniške igralke, ki je tekmici po vsega 22 minutah igre "zavezala kravato" in slavila s 6:0. Erjavec je v uvodnem dvoboju kvalifikacij najprej ugnala Francozinjo Leolio Jeanjean s 6:2, 3:6 in 6:2, nato pa še tekmico iz Lihtenštajna Kathinko von Deichmann s 6:3 in 6:4.