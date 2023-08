Kaja Juvan v New Yorku čez močno italijansko oviro, Rune presenetljivo izpadel

Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je v uvodnem krogu odprtega prvenstva ZDA v New Yorku z nagradnim skladom 60 milijonov evrov po uri in 30 minutah premagala Italijanko Elisabetto Cocciaretto s 6:2 in 7:5. V naslednjem krogu jo čaka Američanka Lauren Davis, ki je bila boljša od Črnogorke Danke Kovinić s 6:2 in 6:2.

Kaja Juvan, trenutno 145. igralka na mednarodni jakostni lestvici WTA, se je po letih 2020 in 2021 tretjič prebila v drugi krog OP ZDA. Ljubljančanka je na dosedanjih turnirjih za grand slam najvišje "prilezla" do 3. kroga, to ji je uspelo v Melbournu 2021 ter dvakrat v Wimbledonu v letih 2021 in 2022.

Ljubljančanka je bila le v uvodnih delih obeh današnjih nizov v podrejenem položaju proti leto dni starejši tekmici z Apeninskega polotoka. V prvem je na svoj servis izgubila že uvodno igro in zaostala 0:2, a se je nato zbrala in tekmico iz Ancone zasenčila v vseh prvinah igre. Juvan je nato zanesljivo dobila kar šest zaporednih iger, po 34 minutah igre pa v prvem nizu zmagala s 6:2. V drugem nizu je zadržala visoko raven igre, a je tudi njena tekmica, trenutno 29. igralka na mednarodni jakostni lestvici WTA, prikazala veliko bolj kakovostno predstavo. Začetek drugega niza je bil "preslikava" prvega, Juvan je spet izgubila začetni udarec in zaostala 1:3, a nato tudi sama v šesti igri naredila "brejk" in izenačila na 3:3. V nadaljevanju niza sta obe igralki nato držali v posesti svoj začetni udarec, Juvan pa je tehtnico na svojo stran nagnila v 12. nizu. Tedaj je pri vodstvu s 6:5 povedla s 40:30, nato pa izkoristila že prvo zaključno žogo za končno zmago s 6:2 in 7:5.

Edina slovenska predstavnica na slovitem turnirju v velikem jabolku se je na glavni turnir prebila iz kvalifikacij. Najprej je premagala Brazilko Lauro Pigossi, nato pa še Japonki Haruko Kaji in Himeno Sakatsume. Kvalifikacijskega sita na letošnjem turnirju v New Yorku ni preživela Tamara Zidanšek. Po zmagah nad Rusinjo Jekaterino Makarovo in Slovakinjo Rebecco Šramkovo jo je na zadnji oviri zaustavila Rusinja Tatjana Prozorova. Španec Carballes Baena izločil četrtega nosilca Runeja Španski teniški igralec Roberto Carballes Baena je v prvem krogu turnirja za grand slam v New Yorku po dveh urah in 38 minutah premagal četrtopostavljenega Danca Holgerja Runeja s 6:3, 4:6, 6:3 in 6:2. Tridesetletnega Španca v naslednjem krogu čaka zmagovalec rusko-češkega obračuna Aslan Karacev - Jiri Lehecka.

Lanska zmagovalka odprtega prvenstva ZDA in trenutno prva teniška dama na svetu, Poljakinja Iga Swiatek, je prepričljivo začela turnir v New Yorku. V prvem krogu je brez težav premagala Švedinjo Rebecco Peterson s 6:0 in 6:1, v drugem pa jo čaka Avstralka Daria Saville, ki je bila boljša od Američanke Clervie Ngounoue s 6:0 in 6:2. Poleg 22-letne Poljakinje so se v drugi krog zanesljivo prebile še nekatere nosilke. Desetopostavljena Čehinja Karolina Muchova je bila boljša od Avstralke Storm Sanders s 6:4 in 6:0, Švicarka Belinda Bencic, 15. nosilka turnirja za grand slam z nagradnim skladom 60 milijonov evrov, pa je premagala Rusinjo Kamilo Rahimovo s 6:2 in 6:4. Napredovala je tudi Viktorija Azarenka, 18. nosilki iz Belorusije Francozinja Fiona Ferro ni povzročila nobenih težav, zmagala je s 6:1 in 6:2. Praznih rok je na uvodnem dvoboju ostala osmopostavljena Grkinja Maria Sakari, teniško mero ji je vzela Španka Rebeka Masarova, ki je zmagala s 6:4 in 6:4.

