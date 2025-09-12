Kaja Juvan v polfinalu turnirja v Tivoliju

Ljubljančanka Kaja Juvan, ki uživa vlogo pete nosilke turnirja WTA 125 v Tivoliju, in za katero sta s teniških tribun navijala tako legendarni košarkar Ivo Daneu kot nekdanji slovenski reprezentant Zoran Dragić, bo v polfinalu lopar prekrižala z boljšo iz dvoboja med Nemko Mono Barthel in Ukrajinko Oleksandro Olijnikovo.
Izid, četrtfinale, WTA 125:
Kaja Juvan - Amarissa Kiara Toth 6:4, 6:1.
