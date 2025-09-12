Kaja Juvan v polfinalu turnirja v Tivoliju

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

V mestu so odprli nov ekološki bar. Prijatelja sta vstopila, se usedla za mizo in v trenutku se je prikazala natakarica. "Kaj želita?" ju je vprašala. "Dva kozarca mleka!" Natakarica je k mizi prinesla dva prazna kozarca, si odpela bluzo in iz vsake dojke "pomolzla" kozarec mleka. Ko je odšla od mize, je eden od njiju, še vedno v šoku, dejal: "Še dobro, da nisva naročila slivovke!"