Kaja Juvan v polfinalu turnirja v Tivoliju

12. 09. 2025

V Tivoliju teniške igralke nadaljujejo s tekmami na turnirju serije WTA 125 Zavarovalnica Sava Ljubljana. V tekmi četrtfinala je bila uspešna Kaja Juvan, ki je edina slovenska predstavnica turnirja posameznic. Za preboj med najboljše štiri je peta nosilka lopar prekrižala z Madžarko Amarisso Toth in slavila po zmagi v dveh nizih. Obračun je trajal dobro uro. Turnir se bo predvidoma končal v nedeljo.

Kaja Juvan
Kaja Juvan FOTO: Aljoša Kravanja

Ljubljančanka Kaja Juvan, ki uživa vlogo pete nosilke turnirja WTA 125 v Tivoliju, in za katero sta s teniških tribun navijala tako legendarni košarkar Ivo Daneu kot nekdanji slovenski reprezentant Zoran Dragić, bo v polfinalu lopar prekrižala z boljšo iz dvoboja med Nemko Mono Barthel in Ukrajinko Oleksandro Olijnikovo.

Izid, četrtfinale, WTA 125:
Kaja Juvan - Amarissa Kiara Toth 6:4, 6:1.

