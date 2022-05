Kaja Juvan v prvem krogu Rima izgubila igro živcev in težkih nog

Prvi niz je trajal debelo uro, drugi nekaj minut manj kot uro, odločilni, tretji, v katerem je Juvanova zapravila dve zaključni žogici za zmago, pa tako kot prvi več kot uro. Prvi in tretji niz je z rezultatom 7:5 pripadel Juliji Putincevi, drugi pa Kaji Juvan. Ta je v tretjem nizu vodila že s 5:4, pri izidu 15:40 na servis Putinceve imela dve zaključni žogici, a ju ni izkoristila. Nato je izgubila svoj začetni udarec, pa znova imela 'break' žogice, a ni nobene od treh izkoristila, tako da se je Putinceva veselila končne zmage v tretjem nizu s 7:5.

Tako Juvanova kot Putinceva sta se na glavni turnir v Rimu prebili s kvalifikacijami. Ljubljančanka zaseda 85. mesto na lestvici WTA, Kazahstanka ruskih korenin pa 40. mesto.

Že pred Juvanovo se je od turnirja poslovila tudi Tamara Zidanšek, 24. s svetovne lestvice, ki jo je premagala Rusinja Darja Kasatkina. Ta je na lestvici WTA mesto pred Slovenko, slavila pa je po uri in 36 minutah igre s 6:4 in 6:3. Za Zidanškovo je bil to še šesti poraz na zadnjih sedmih dvobojih.

WTA Rim, 1. krog:

Kaja Juvan (Slo) – Julija Putinceva (Kaz) 5:7, 6:4, 5:7