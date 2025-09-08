Kaja Juvan v Tivoliju brez težav do napredovanja

Kaja Juvan je bila prva od Slovenk v glavnem delu žreba, ki je tekmovalno preizkusila igrišča v Tivoliju. Po nekaj dneh prilagajanja na teren je zanesljivo preskočila prvo oviro v podobi 24-letne Švicarke.

V prvem nizu je bila zelo prepričljiva in trikrat vzela servis švicarski vrstnici. Slednja si v prvem nizu ni priigrala niti ene priložnosti za brejk, v drugem pa je malce bolj pretila in po odvzemu servisa Slovenke vzpostavila ravnotežje v sedmi igri. Toda Ljubljančanka je že v naslednji igri znova povedla in nato mirno končala dvoboj.

Juvan, ta čas 154. igralka lestvice WTA, je na domačem turnirju z nagradnim skladom 98.000 evrov peta nosilka, v drugem krogu pa se bo pomerila z Italijanko Giorgio Pedone, ki je po dveh urah in 37 minutah ugnala Čehinjo Barboro Palicovo z 2:6, 6:2, 7:6 (5).

"Lepo sem zdržala, ona je imela več nihanj. Kdaj je zelo dobro igrala, kdaj mi je tudi precej podarila. Po eni strani je težko tako igrati, saj ne veš, kaj pričakovati. Vendar sem ostala mirna, držala svoj ritem in tekmo pripeljala do konca," je zbranim medijem v Tivoliju dejala Juvan.

Vselej se veseli igranja pred domačim občinstvom: "Pri vseh športih je tako, po eni strani zelo rad igraš doma ter čutiš to podporo in energijo, še posebej, če igraš dobro. Če imaš zahtevne trenutke, je pa težje, ker si bolj želiš zmagati doma, saj se počutiš, da igraš za nekaj večjega. Če si ponosen Slovenec, je to res lepa stvar."