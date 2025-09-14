Kaja Juvan v Tivoliju do prve zmage na turnirjih WTA 125

Ljubljančanka je svoj drugi finale na tej ravni začela odlično in si takoj priigrala prednost dveh odvzemov servisa za 3:0. Švicarka je nato vse bolje zadevala in se dvakrat približala 24-letni domačinki. Vseeno je Juvan po vodstvu s 4:3 strnila vrste in zanesljivo povedla z 1:0 v nizih.

Do naslova je prišla brez izgubljenega niza. V prvem krogu je premagala Švicarko Valentino Ryser , v drugem Italijanko Giorgio Pedone , v četrtfinalu pa je ustavila Madžarko Amarisso Kiaro Toth . V soboto je v polfinalu zanesljivo premagala še izkušeno Nemko Mono Barthel .

"Preden se povsem zjokam, najprej zahvala vsem, ki ste pripravili ta turnir in sodelovali pri organizaciji tako velikega dogodka v Ljubljani. Hvala tudi trenerjema Niku (Razboršek, op. STA) in Miranu (Kotnik, op. STA), brez njiju me danes gotovo ne bi bilo tu. Hvala tudi mojim najbližjim in seveda vsem, ki ste ta teden prišli spremljat teniške boje v Tivoli. Upam, da sem se vam lahko malo zahvalila s to zmago," je uvodoma na igrišču po zmagi povedala vidno čustvena Kaja Juvan .

V drugem je na veselje domačih gledalcev na dodobra zapolnjenih tribunah v Tivoliju Juvan prišla do odvzema servisa v tretji igri. Malce je popustila v šesti igri in tekmici dovolila izenačenje na 3:3. Za kratko je švicarska vrstnica še povedla, a je Juvan po lepi točki znova z odvzemom servisa prevzela pobudo v deveti igri. V deseti je nato servirala za zmago in suvereno končala dvoboj.

"To je brez dvoma eden izmed lepših trenutkov moje kariere. Ni tako pomembno, za kako velik turnir gre, ampak to, da lahko igram doma in me pridejo ljudje spodbujat, je zelo lepo. Res sem hvaležna, da mi je danes uspelo," je po dvoboju v pogovoru z novinarji misli strnila prva Slovenka z zmago na domačem turnirju.

"No, četudi mi danes ne bi uspelo, bi bila še vseeno zelo ponosna nase. Res je pomembno, kako sem se lansko leto 'zmotivirala' in ostala potrpežljiva tudi takrat, ko je bilo težko. Ta zmaga je lepa popotnica za naprej," je dodala Juvan.

Za nekdaj že 58. igralko sveta je to prva zmaga na turnirjih serije WTA 125. Pred tem je maja igrala v finalu v francoskem Saint Malu, kjer je morala po dveh nizih priznati premoč japonski zvezdnici Naomi Osaka.

Ljubljančanka, ki bo konec novembra praznovala 25. rojstni dan, ima na višji ravni (WTA 250) en naslov med dvojicami iz Cluj-Napoce 2021, na nižji ravni ITF pa osem turnirskih zmag med posameznicami.

Z zmago v Ljubljani se bo Juvan na lestvici WTA v ponedeljek pomaknila na 128. mesto, s čimer bo pridobila 26 mest in znova postala druga najboljša Slovenka na lestvici. Pred njo bo Veronika Erjavec, ki je danes osvojila turnir v Huzhouju na Kitajskem in bo prvič v karieri med najboljšo stoterico.

Danes bo v Tivoliju še finale dvojic. Slovenki Dalila Jakupović in Nika Radišić se bosta pomerili prav proti Waltert in Čehinji Miriam Škoch. Slednji sta v polfinalu v soboto ugnali Juvan in Kristino Novak.