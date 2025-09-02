Kaja Juvan zanesljivo začela nastope na turnirju v Švici

Ljubljančanka Kaja Juvan (161. na lestvici WTA) v tekmi 1. kola ni imela nikakršnih težav. Proti najvišje uvrščeni igralki iz Lithenštajna je oddala le pet iger. V prvem nizu je hitro povedla s 5:0, v drugem pa je bilo izenačeno do rezultata 3:3, ko je imela Kathinka Von Deichmann na voljo tudi štiri žogice za "break".