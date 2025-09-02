Kaja Juvan zanesljivo začela nastope na turnirju v Švici

Ljubljančanka Kaja Juvan (161. na lestvici WTA) v tekmi 1. kola ni imela nikakršnih težav. Proti najvišje uvrščeni igralki iz Lithenštajna je oddala le pet iger. V prvem nizu je hitro povedla s 5:0, v drugem pa je bilo izenačeno do rezultata 3:3, ko je imela Kathinka Von Deichmann na voljo tudi štiri žogice za "break".
Ljubljančanka se je rešila, nato pa do konca tekme ni več izgubila igre. V 2. kolu 25-letno Slovenko, ki bo iz Švice pripotovala na WTA Ljubljana, čaka obračun proti boljši iz obračuna med Mono Barthel in Darjo Semenistaja.
Izid, WTA 125 Montreaux:
1. kolo: Kaja Juvan (Slo) – Von Deichmann K. (Lih) 6:2, 6:3
2. kolo: Kaja Juvan (Slo) – Barthel M./Semenistaja D.
