Kaja Juvan zapravila dve zaključni žogi in izpadla v prvem krogu Cluja

Kaja Juvan je zamudila lepo priložnost za uvrstitev v drugi krog turnirja WTA 250 v Romuniji. Proti domačinki Jaqueline Adini Cristian je v drugem nizu servirala za zmago in zapravila dve zaključni žogici, po dveh urah in 48 minutah pa je izgubila s 6:3, 6:7 in 6:7.

icon-expand Kaja Juvan na odprtem prvenstvu Anglije FOTO: AP Kaja Juvan, trenutno 98. igralka na svetovni računalniški lestvici, je tako devetič na zadnjih petnajstih turnirjih izpadla v prvem krogu. Preblisk je 20-letna igralka imela v Portorožu sredi septembra, ko se je prvič v karieri zavihtela med štiri najboljše. Ljubljančanka je v drugem nizu servirala za zmago pri 5:3, v podaljšani igri pa je imela zaključni žogici na svoj servis pri 6:5 in 8:7. Tudi odločilni tretji niz, potem ko sta obe igralki po enkrat izgubili svoj začetni udarec, se je odločil v podaljšani igri, v kateri je 23-letna Romunka (105.) povedla s 4:1 in izkoristila tretjo žogo za zmago. Jaqueline Cristian, ki je nastopila s povabilom organizatorja, je bila drugi teden zapored usodna za slovensko predstavnico. Prejšnji teden je na Kanarskih otokih kot kvalifikantka dosegla zmago kariere, ko je v uvodnem krogu v treh nizih izločila drugo nosilko, Konjičanko Tamaro Zidanšek. Na turnirju v Cluju z nagradnim skladom 235.238 ameriških dolarjev bo danes nastopila še Polona Hercog. Pomerila se bo z zmagovalko US Opna, Britanko Emmo Raducanu. Izid, Cluj, WTA (235.238 ameriških dolarjev):

- 1. krog:

Jaqueline Adina Cristian (Rom) - Kaja Juvan (Slo) 3:6, 7:6 (8), 7:6 (3).