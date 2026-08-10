Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Kaja Juvan znova vzela premor: Upam, da bom kmalu spet zdrava

Ljubljana, 10. 08. 2026 21.09 pred 17 urami 2 min branja 0

Avtor:
STA
Kaja Juvan

Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je sporočila, da si bo zaradi zdravstvenih težav vzela nekaj mesecev premora od tenisa. "Napor za tekmovanja ali treninge je trenutno prevelik za moje telo," je med drugim zapisala na Instagramu.

Kaja Juvan si je v preteklih letih že večkrat vzela premor od tenisa. Prvo daljšo pavzo je napovedala v začetku leta 2023 zaradi smrti očeta, začasno pa je poklicno kariero prekinila tudi spomladi 2024, ko si je vzela čas za osebno ravnotežje.

Kaja Juvan
Kaja Juvan
FOTO: AP

"To leto na žalost ne poteka tako, kot bi si želela. Od marca naprej se spopadam z želodčnimi težavami, ki so mi preprečile, da bi lahko trenirala in tekmovala na najvišji ravni. Letos sem se večkrat poskusila ustaviti, počivati in se nato vrniti na tekmovanja, vendar so mi bolečine, slabost in utrujenost otežile nastopanje in tudi življenje na splošno," je uvodoma zapisala 25-letna Ljubljančanka.

"Pred Wimbledonom so se težave spet poslabšale. Naredila sem vse, kar sem lahko, da bi tekmovala, ampak me je telo ustavilo. Zato sem se odločila, da si vzamem nekaj mesecev premora, da si popolnoma opomorem. Trudim se učiti in prepoznati, kdaj je prav, da vztrajam in preizkušam svoje meje, in kdaj je bolje narediti korak nazaj. Kljub vsemu se trudim gledati širšo sliko in verjeti, da je to samo še eno poglavje, iz katerega se moram nekaj naučiti. Rada tekmujem in resnično upam, da bom kmalu spet popolnoma zdrava za turnirje najvišje ravni," je še zapisala Juvanova.

tenis kaja juvan zdravje premor

'Sem kar z nervozo čakala na razplet'

'Po prespani noči vsi bolj cenimo, kar nam je uspelo'

Zadovoljna.si 55-letna zvezdnica je končno priznala, kako dosega svojo vitko postavo
24ur.com Tjaša Vrečič se v Kmetijo vrača psihično in fizično močnejša
24ur.com Njeno prvo vprašanje po operaciji tumorja je bilo: Kdaj bom spet lahko začela teči?
24ur.com Nika Vodan: Koleno me še občasno boli, a pravi občutki se počasi vračajo
24ur.com Ruska raketa ji je odtrgala nogo: 6-letnica z novo protezo že trenira!
24ur.com Nadal po novi poškodbi: Res sem si želel igrati v Avstraliji
24ur.com Kate Middleton po bolezni znova uživa v športnih aktivnostih
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Priljubljeni igralec pri 55 letih pričakuje prvega otroka
To ime je bilo nekoč pravi hit: oboževale so ga generacije naših babic
To ime je bilo nekoč pravi hit: oboževale so ga generacije naših babic
Luka Dončić razkril del svojega zasebnega življenja: tako uživa s hčerko
Luka Dončić razkril del svojega zasebnega življenja: tako uživa s hčerko
Šah je šola za življenje: 7 pomembnih veščin, ki jih otroci razvijajo skozi igro
Šah je šola za življenje: 7 pomembnih veščin, ki jih otroci razvijajo skozi igro
zadovoljna
Portal
Nihče ni pričakoval takšne preobrazbe: v cvetličnih bikinkah je ukradla vso pozornost
Dnevni horoskop: Tehtnice čaka presenečenje, rake prevzemajo močna čustva
Dnevni horoskop: Tehtnice čaka presenečenje, rake prevzemajo močna čustva
Viralni natikači osvajajo Slovenke: nosijo jih ženske vseh generacij
Viralni natikači osvajajo Slovenke: nosijo jih ženske vseh generacij
Kraljica ulične mode navdušila v beli poletni obleki
Kraljica ulične mode navdušila v beli poletni obleki
vizita
Portal
Kateri kruh je najbolj zdrav? Ne nasedajte zvijačam
Če menite, da težave z jetri povzroča mastna hrana, se motite: glavni krivec za maščobo in slab holesterol
Če menite, da težave z jetri povzroča mastna hrana, se motite: glavni krivec za maščobo in slab holesterol
Največjo škodo si delate s tem, ko ne namenjate pozornosti prebavi
Največjo škodo si delate s tem, ko ne namenjate pozornosti prebavi
Največja napaka pri izbiri mesa
Največja napaka pri izbiri mesa
cekin
Portal
Želela je sina peljati na prve počitnice v tujino, zato je ukrepala
Suša bi lahko kmalu udarila po denarnicah Slovencev: najprej dražja zelenjava in sadje, nato še kruh?
Suša bi lahko kmalu udarila po denarnicah Slovencev: najprej dražja zelenjava in sadje, nato še kruh?
Po prijavi v mobilno banko ga je pričakal šok: na računu je zagledal več kot 50 milijonov evrov minusa
Po prijavi v mobilno banko ga je pričakal šok: na računu je zagledal več kot 50 milijonov evrov minusa
Prijateljstvo v službi vam lahko pomaga do uspeha, a obstaja past, ki jo mnogi spregledajo
Prijateljstvo v službi vam lahko pomaga do uspeha, a obstaja past, ki jo mnogi spregledajo
moskisvet
Portal
Drži jo za roko, gleda pa proti drugi: Rodri nehote poustvaril sloviti meme
Slovenija pričakuje sončni mrk: Kje v Sloveniji bo pogled najboljši?
Slovenija pričakuje sončni mrk: Kje v Sloveniji bo pogled najboljši?
Vsi gledajo njo: lepotica, ki je osvojila srce dirkača F1
Vsi gledajo njo: lepotica, ki je osvojila srce dirkača F1
Preprosta vaja, ki razkrije dejansko starost vašega telesa
Preprosta vaja, ki razkrije dejansko starost vašega telesa
dominvrt
Portal
Če želite prihodnje leto bujne hortenzije, tega opravila nikar ne preskočite
Je paradižnik poln takšnih madežev? Krive so lahko te nadležne stenice
Je paradižnik poln takšnih madežev? Krive so lahko te nadležne stenice
Prstni odtisi na hladilniku in pečici? Ta trik jih odstrani brez drgnjenja
Prstni odtisi na hladilniku in pečici? Ta trik jih odstrani brez drgnjenja
Ta zvok iz klimatske naprave pogosto napoveduje drago popravilo
Ta zvok iz klimatske naprave pogosto napoveduje drago popravilo
okusno
Portal
Zdrav zajtrk za vitkejšo postavo: dodajte eno pest tega sadeža
Natalija Verboten razkrila recept za priljubljeno dalmatinsko jed, sledilci pa so takoj opazili dve stvari
Natalija Verboten razkrila recept za priljubljeno dalmatinsko jed, sledilci pa so takoj opazili dve stvari
Za vroče dni: 5 hitrih kosil, ki jih boste pripravljali znova in znova
Za vroče dni: 5 hitrih kosil, ki jih boste pripravljali znova in znova
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
voyo
Portal
Svingerski safari
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Mamin dan
Mamin dan
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897