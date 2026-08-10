Kaja Juvan znova vzela premor: Upam, da bom kmalu spet zdrava

Kaja Juvan si je v preteklih letih že večkrat vzela premor od tenisa. Prvo daljšo pavzo je napovedala v začetku leta 2023 zaradi smrti očeta, začasno pa je poklicno kariero prekinila tudi spomladi 2024, ko si je vzela čas za osebno ravnotežje.

"To leto na žalost ne poteka tako, kot bi si želela. Od marca naprej se spopadam z želodčnimi težavami, ki so mi preprečile, da bi lahko trenirala in tekmovala na najvišji ravni. Letos sem se večkrat poskusila ustaviti, počivati in se nato vrniti na tekmovanja, vendar so mi bolečine, slabost in utrujenost otežile nastopanje in tudi življenje na splošno," je uvodoma zapisala 25-letna Ljubljančanka.

"Pred Wimbledonom so se težave spet poslabšale. Naredila sem vse, kar sem lahko, da bi tekmovala, ampak me je telo ustavilo. Zato sem se odločila, da si vzamem nekaj mesecev premora, da si popolnoma opomorem. Trudim se učiti in prepoznati, kdaj je prav, da vztrajam in preizkušam svoje meje, in kdaj je bolje narediti korak nazaj. Kljub vsemu se trudim gledati širšo sliko in verjeti, da je to samo še eno poglavje, iz katerega se moram nekaj naučiti. Rada tekmujem in resnično upam, da bom kmalu spet popolnoma zdrava za turnirje najvišje ravni," je še zapisala Juvanova.