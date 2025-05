Kaja Juvan zmago oddaljena od preboja na OP Francije, slovo Tamare Zidanšek

Kaja Juvan v prvem nizu kar 3-krat odvzela začetni udarec levoroki Poljakinji, odlično pa se odzvala tudi po izgubljenem drugem nizu. V tretjem je namreč hitro povedla s 3:0 in nato prednost brez večjih težav in brez ponujene žogice za "re-break" zadržala do konca.

Zdaj Kajo do preboja v glavni del Rolanda Garrosa loči le še ena sama zmaga, ki jo bo lovila proti izjemno talentirani Kanadčanki Victorii Mboko (122. na WTA), pred leti 6. mladinki sveta. 18-letnica je v začetku maja na turnirju WTA 1000 odvzela niz 2. igralki sveta Coco Gauff, kasneje pa zaigrala še v finalu turnirja WTA 125 v Parmi.