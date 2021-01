Kaja Juvan: Narediti želim korak naprej v karieri

Udeleženci OP Avstralije počasi končujejo obvezno 14-dnevno karanteno, v katero so jih napotili po prihodu v Avstralijo. Dvajsetletna Ljubljančanka je imela srečo, da ni bila na letalu iz Abu Dabija, na katerem je bila ena oseba okužena z novim koronavirusom in so zato morali vsi potniki v 14-dnevno strogo karanteno brez možnosti izhoda iz hotelske sobe. Juvanova lahko vsak dan za pet ur zapusti hotel in se tako bolj ali manj nemoteno pripravlja na prvi grand slam.

Juvanova je sezono začela v Abu Dabiju, kjer so potekale kvalifikacije za OP Avstralije. Kot 104. igralka na svetu je bila prva nosilka in se s tremi zmagami zanesljivo uvrstila v Melbourne. "Čas hitro teče. Med karanteno se učim in berem, prav tako se posvečam meditaciji. Trenutni položaj te lahko hitro vrže iz tira, lahko pa se mu prilagodiš. Če je treba iti za 14 dni v karanteno, da bom lahko igrala tenis, bom to storila,"je v pogovoru za ITF dejala Juvanova.

"Razmere s korono so mi odprle nove poglede. Ne samo v tenisu, tudi v življenju. Mnoge stvari, ki so bile samoumevne, zdaj niso več. Srečna sem, da so moji najbližji zdravi. Poznam veliko ljudi, ki imajo takšne ali drugačne težave, saj je za nami zelo težko obdobje. Veselim se majhnih stvari."

"Pripravljena sem na sezono, v kateri pričakujem veliko več dvobojev na najvišji ravni. Želim narediti korak naprej v karieri. Napredovala sem v veliko delih, predvsem teniških. Psihično sem pripravljena in mirna. Verjamem v svojo igro," je nadaljevala Ljubljančanka.