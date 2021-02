Kaja Juvan brez možnosti v 3. krogu OP Avstralije

Kaja Juvan je po zmagi v maratonskem dvoboju 2. kroga, ko je po dveh urah in 41 minutah premagala EgipčankoMajar Šerif, tokrat hitro padla v zaostanek. Prvi niz je trajal zgolj 31 minut, pri tem pa je Juvanova ameriški tekmiciJennifer Brady kar dvakrat oddala igro na svoj začetni udarec. V drugem nizu je bilo razmerje moči med 104. igralko sveta in 80 mest višje uvrščeno igralko bolj izenačeno. Američanka je sicer z odvzemom servisne igre hitro prišla do vodstva z 2:0, a je nato Juvanovi uspel "brejk" in izenačenje na 2:2.