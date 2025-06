Kaja Juvan od kvalifikacij do osvojitve turnirja

Kaja Juvan, ki se v zadnjem obdobju uspešno vrača po daljši tekmovalni odsotnosti, je prišla do novega večjega uspeha. Slovenka, ki je teniški turnir W75 v Brescii začela v kvalifikacijah, nato pa pridno in brez izgubljenega niza, napredovala vse do finale, je na koncu tudi osvojila prestižni turnir na pesku. Slovenka, ki zaseda 353. mesto na svetovni lestvici je v dveh nizih ugnala Avstrijko Julijo Grabher, ki je okoli 200 mest pred 24-letno Ljubljančanko (7:6, 7:5).