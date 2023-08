Kaja Kajzer in Maruša Štangar do brona

Že v uvodni popoldanski borbi je v kategoriji do 48 kg nastopila Maruša Štangar. Andreo Stojadinov iz Srbije je ugnala po polovici borbe. V na videz izenačenem dvoboju je Ljubljančanka še enkrat dokazala, kako nevarna je v parterju in po dveh minutah veselo dvignila roki v zrak. Njena sestra Anja, ki se vrača po hudi bolezni, se je tekme v kategoriji do 52 kg s prvopostavljeno Nemko Mascho Ballhaus v boj spustila pogumno, a je tekmica izkoristila dve napaki v uvodu in po minuti dosegla zmago. Kaja Kajzer je imela v Areni Zagreb očitno spet enega pravih tekmovalnih dni.



To je dokazala tudi v boju za bron, kjer je povsem prevladovala v obračunu z Brazilko Jessico Lima. Za poskuse metov in poskus končnega prijema je bila nagrajena debelo minuto pred koncem. Po uspešnem metu je prednost vazarija obdržala do konca. Tekmovalka Bežigrada je blestela že pred tem. V uvodu je hitro padla Avstrijka Lisa Grabner, še bolj atraktivna je bila zmaga v naslednjem krogu s Turkinjo Ozlem Yildih. Potem ko se ni izšel vzvod, je tekmovalka Bežigrada tega podaljšala v met za ipon.