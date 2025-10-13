Kaja Kajzer osvojila bron, Kaja Schuster tik pod stopničkami

V boju za bron je bila tekmovalka Bežigrada prepričljivejša od Brazilke. Po vodstvu z vazarijem je uspešno branila prednost, v končnici pa v protinapadu izkoristila napako tekmice ter dvoboj predčasno zaključila z vzvodom.

Na podelitvi kolajn sta se nato srečali dve Slovenki, saj je odličja v tej kategoriji podeljevala še ena nekdanja olimpijska prvakinja Tina Trstenjak.

Že pred tem je imela 25-letna Slovenka težko delo. Američanko Emely Danielo Jaspe in Nemko Friederiko Stolze je ugnala šele v podaljšku, preden je v polfinalu izgubila z Brazilko Nauano Silva.

Bolj kot borbe bo v prihodnjih dneh v ospredju poškodba noge, saj je bilo med borbami več kot očitno, da ima slovenska olimpijka vnovič zdravstvene težave.