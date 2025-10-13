Svetli način
Drugi športi

Kaja Kajzer osvojila bron, Kaja Schuster tik pod stopničkami

Lima, 13. 10. 2025 07.34 | Posodobljeno pred eno minuto

Judoistka Kaja Kajzer je ponoči na veliki nagradi Peruja v Limi osvojila bronasto kolajno v kategoriji do 63 kg. V odločilni borbi je ugnala nekdanjo olimpijsko in svetovno prvakinjo Brazilko Rafaelo Silvo, s katero je v preteklosti izgubila vse tri medsebojne dvoboje.

V boju za bron je bila tekmovalka Bežigrada prepričljivejša od Brazilke. Po vodstvu z vazarijem je uspešno branila prednost, v končnici pa v protinapadu izkoristila napako tekmice ter dvoboj predčasno zaključila z vzvodom.

Na podelitvi kolajn sta se nato srečali dve Slovenki, saj je odličja v tej kategoriji podeljevala še ena nekdanja olimpijska prvakinja Tina Trstenjak.

Že pred tem je imela 25-letna Slovenka težko delo. Američanko Emely Danielo Jaspe in Nemko Friederiko Stolze je ugnala šele v podaljšku, preden je v polfinalu izgubila z Brazilko Nauano Silva.

Bolj kot borbe bo v prihodnjih dneh v ospredju poškodba noge, saj je bilo med borbami več kot očitno, da ima slovenska olimpijka vnovič zdravstvene težave.

Kaja Kajzer
Kaja Kajzer FOTO: JZS - Darko Petelinšek

Za bron se je v kategoriji do 70 kg borila tudi njena klubska sotekmovalka Kaja Schuster. V obračunu z Italijanko Irene Pedrotti je Ljubljančanka celo povedla z metom za juko, a le na kratko, saj je Italijanka izenačila. V končnici je Pedrottijevi uspelo Ljubljančanko spraviti na blazino in s končnim prijemom osvojiti odličje.

Schuster je prvi krog preskočila. Nato je hitro vrgla Američanko Melisso Myers, izgubila pa podaljšek s svetovno podprvakinjo Nemko Giovanno Scoccimarro. Izgubljeno je nadoknadila v repesažu z Izraelko Adelino Novitsky.

Martin Hojak v kategoriji do 73 kg in Aljaž Plantak v kategoriji do 81 kg sta izgubila uvodni borbi. Že dan pred tem je bil David Štarkel v kategoriji do 60 kg peti. Danes bosta v Peruju tekmovala še Metka Lobnik v kategoriji do 78 kg in povratnik Vito Dragić v odprti moški kategoriji.

