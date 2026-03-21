Kaja Kajzer v formi za EP

Tbilisi, 21. 03. 2026 14.31 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Svetovni pokal v judu v Ljubljani

Judoistka Kaja Kajzer je na grand slamu v Tbilisiju, kjer bo čez mesec dni tudi evropsko prvenstvo, osvojila bronasto kolajno v kategoriji do 78 kg. V odločilni borbi za kolajno je slovenska olimpijka z iponom 50 sekund pred koncem premagala Francozinjo Gaetane Deberdt.

FOTO: Luka Kotnik

V napetem boju za kolajno je tekmovalka Bežigrada Kaja Kajzer spretno kljubovala vsem raznolikim napadom Francozinje. Točko za kolajno pa si je priborila z akcijo, ki bi lahko našla prostor v učbenikih v tehnikah juda. Napad tekmice je Kajzer najprej blokirala, vmes pa z izredno kontrolo krenila v protinapad, v katerem je tekmica brez možnosti za rešitev padla za ipon. Sodnik je naprej dosodil vazari Slovenki, le nekaj sekund kasneje pa odločitev spremenil v ipon.

Pred tem je imela Kajzer srečo in preskočila uvodni krog, nato pa potrdila dobro formo. Belorusinja Jana Makretskaja je padla po dveh vazarijih in akciji za juko, Hrvatica Iva Oberan z dvema jukama in iponom. Tudi v polfinalu z Nizozemko Joanne van Lieshout je Slovenka izvedla tehniko za najnižjo oceno, v finale pa je napredovala tekmica.

Preberi še Metka Lobnik bronasta na prvi tekmi po poškodbi

Drugo bronasto kolajno je osvojila že omenjena Iva Oberan, ki je bila uspešna v repasažu. V velikem finalu je svetovna prvakinja Japonka Haruka Kaju premagala Nizozemko van Lieshout.

V kategoriji do 81 kg je Nace Herković premagal Jahjo Nurkovića iz Črne Gore, ki ga je ugnal že lani v finalu svetovnega pokala v Sarajevu. Nato pa še Nemca Tima Grankowa. Vstop v četrtfinale in boj za odličja mu je preprečil Srb Mihajlo Simon. Martin Hojak je v kategoriji do 73 kg izgubil uvodni dvoboj z Gruzijcem Bagratijem Niniašvilijem.

