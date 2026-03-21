Kaja Kajzer v formi za EP

V napetem boju za kolajno je tekmovalka Bežigrada Kaja Kajzer spretno kljubovala vsem raznolikim napadom Francozinje. Točko za kolajno pa si je priborila z akcijo, ki bi lahko našla prostor v učbenikih v tehnikah juda. Napad tekmice je Kajzer najprej blokirala, vmes pa z izredno kontrolo krenila v protinapad, v katerem je tekmica brez možnosti za rešitev padla za ipon. Sodnik je naprej dosodil vazari Slovenki, le nekaj sekund kasneje pa odločitev spremenil v ipon.

Pred tem je imela Kajzer srečo in preskočila uvodni krog, nato pa potrdila dobro formo. Belorusinja Jana Makretskaja je padla po dveh vazarijih in akciji za juko, Hrvatica Iva Oberan z dvema jukama in iponom. Tudi v polfinalu z Nizozemko Joanne van Lieshout je Slovenka izvedla tehniko za najnižjo oceno, v finale pa je napredovala tekmica.