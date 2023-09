Kaja Schuster do zlate kolajne v Haagu, Nika Koren do brona

Kaja Schuster je svojo pot do finala pričela z zmago nad Švedinjo Ribeiro Novais, ki jo je premagala z dvema točkama vazarija. V drugem krogu se je pomerila s Portugalko Taiso Pino, ki so ji prisodili tri kazni, tako da se je v četrtfinale prebila Kaja Schuster. Tam ji je nasproti stala Avstrijka Elena Dengg, ki jo je prav tako premagala z dvema točkama vazarija – prvo si je priborila z metom, drugo pa s končnim prijemom v parterju.

Vrata v finale si je odprla z zmago nad Čehinjo Julie Zarybnicko, ki jo je premagala z dvema vazarijema. Izraelka Adelina Novitzki ji je stala nasproti v finalu. Po nekaj sekundah dvoboja je Schusterjeva povedla s točko vazarija, v naslednji akciji pa si je priborila še drugi vazari in tako postala mladinska evropska prvakinja.

V tej kategoriji je nastopila tudi Nika Koren. V četrtfinalu je bila od nje boljša Švicarka April Lynn Fohouo. Do boja za kolajno se je prebila preko repasaža, kjer je premagala Nizozemko Nadio Swinkels z metom za ipon v drugi minuti dvoboja. Korenova se je za mesto na stopničkah pomerila s Zarybnicko, v zadnji minuti je povedla s točko vazarija in prednost uspešno zadržala do izteka dvoboja.