Kaja Juvan prvič trenirala v Melbournu

"Na srečo sama nisem v skupini igralk in igralcev, ki morajo biti v popolni 14-dnevni karanteni, brez možnosti treninga. Vseeno pa sem lahko šele danes prvič odšla iz hotelske sobe in tudi trenirala na igriščih," je z vidnim zadovoljstvom sporočila 20-letna Ljubljančanka. In čeprav se številni pritožujejo nad režimom organizatorjev in oblasti v Melbournu pred začetkom prvega od štirih največjih turnirjev, pa je mlada Slovenka za 24ur.com še dejala: "Za zdaj je vse v redu."



V glavni žreb sta bili neposredno uvrščeni najboljši Slovenki na lestvici WTA Polona Hercog in Tamara Zidanšekin tudi seveda tudi prvi slovenski igralec Aljaž Bedene.