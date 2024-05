Kajakaši in kanuisti prihodnji teden na EP v Tacnu

V nekoliko drugačnem položaju je Benjamin Savšek , ki nastopa V Parizu, kjer bi branil zlato medaljo, še nima zagotovljenega. Ob tem pa mu tekmovanje v Tacnu predstavlja poseben izziv zaradi tega, ker na domačem terenu še nima posamične medalje z velikih tekmovanj. "Moj glavni motiv je, da tudi na domači progi naredim vrhunski rezultat," je bil glede svojih ambicij v Tacnu jasen Savšek. Ob tem je tudi on dodal, da si želi v Tacnu prikazati svoje najboljše vožnje.

"Pričakovanja pred domačimi navijači so zmeraj visoka, saj progo vsi zelo dobro poznamo, na njej se pred davnimi leti tudi začel svoj preboj v svetovni vrh. Na startu si predvsem želim mirnosti in dobre vožnje, v kateri ne bo napak. Če bom vse omenjeno izpolnil, menim, da rezultat na koncu ne bi smel izostati," je povedal Kauzer , ki že ima izpolnjeno olimpijsko normo za nastop v Parizu.

Poleg Božiča in Savška bo v moški konkurenci med kanuisti nastopil tudi Žiga Lin Hočevar. Pri dekletih pa se bodo po tacenskih brzicah v kanuju spustile še Eva Alina Hočevar, Alja Kozorog in Lea Novak.

Med kajakašicami najvišje cilja Eva Terčelj, ki ima tako kot Kauzer in Eva Alina Hočevar že zagotovljeno pot v Pariz. "Želim si, da bi našla prave občutke, s katerimi bom konkurenčna tekmicam. To pa je mogoče zgolj s tekočimi vožnjami brez dotikov, ki so mi na začetku sezone povzročali še nekaj težav. Menim, da je vse mogoče, zato moram iti korak za korakom," je predstavnikom sedme sile dejala Trčeljeva.

Ob Evi Terčelj bo v kajaku nastopila še Ajda Novak. Obe bosta sicer tekmovali v dveh disciplinah, in sicer v slalomu in krosu. Enak program bo imel tudi Peter Kauzer, ki mu bosta v krosu delala družbo še Jakob Šavli in Tine Kancler, v slalomu pa še Lan Tominc.

Prvenstvo se bo s svečanim odprtjem v centru Ljubljane začelo v sredo, 15. maja, še pred uradnim odprtjem prvenstva bo pri Čevljarskem mostu v ponedeljek, 13. maja, potekal tudi paralelni slalom za Nagrado mesta Ljubljana. Prireditelji so v času prvenstva poskrbeli za bogat spremljevalni program, pozivajo pa, da obiskovalci svoja vozila parkirajo na parkirišču v Stanežičah, od koder bodo od Tacna oziroma do prizorišča, kjer parkirnih mest ne bo, na vsake pol ure vozili avtobusi.