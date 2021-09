Kajakaši uspešni v kvalifikacijah na SP v Bratislavi

Slovenci so imeli danes v kvalifikacijah po tri predstavnike v ženski in moški konkurenci. Vsi so v polfinale napredovali že po prvih kvalifikacijskih vožnjah. Urša Kragelj je bila peta, Eva Terčelj 12., Ajda Novak 19., pri moških pa je bil Peter Kauzer prav tako peti, Niko Testen se je uvrstil na 16. mesto, Martin Srabotnik pa je bil 25."Delo je za danes opravljeno, vožnja je bila dobra, dobila sem prave občutke in nastavke. To je prvi del tekmovanja, sem zadovoljna in gremo naprej. Prenovljena proga mi je bolj všeč, je bolj dinamična in tehnična in je tudi izziv. Je pa težka in upam, da se bom dobro znašla v naslednjih dneh," je današnjo prvo vožnjo ocenila Terčeljeva.