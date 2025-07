Kajakašice v kronometru brez odmevnega dosežka

Razočarala je Ajda Novak, ki je na prejšnji tekmi v Pauju v izločilnih bojih zasedla drugo mesto, tokrat pa je ostala brez njih, obstala je na 33. mestu, skupinski del tekmovanja je zgrešila za mesto oziroma osem desetink.

Najhitrejša je bila avstralska zvezdnica Jessica Fox, sekundo in 12 stotink je za njo za ostala vodilna v svetovnem pokalu Francozinja Camile Prigent, z zaostankom sekunde in treh desetink je bila tretja Slovakinja Sona Stanovska. Hočevar je zaostala štiri sekunde in 51 stotink, Pintarič šest sekund in 14 stotink, Novak pa devet sekund in dve stotinki.