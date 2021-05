Kajakašici na mirnih vodah v finalu

Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman sta leta 2019 na svetovnem prvenstvu v Szegedu osvojili dve kolajni in olimpijsko normo, to pa je bil tudi njun zadnji skupni nastop v dvojcu pred tokratno tekmo svetovnega pokala na Madžarskem. V lanskem letu namreč na edini mednarodni tekmi sezone nista nastopili. Kljub temu sta Slovenki, tudi kandidatki za olimpijsko kolajno, s tekmicami brez težav opravili tako v kvalifikacijah kot polfinalu. Skupno sta imeli drugi čas polfinala, saj sta do cilja hitreje priveslali le zmagovalki druge polfinalne skupine Nemki Sabina Hering-Pradler in Tina Dietze. Kajakaš Vid Debeljak je v svoji kvalifikacijski skupini na 200 metrov v cilj priveslal kot peti. Neposredno uvrstitev v polfinale so si zagotovili prvi štirje iz skupine, Vid Debeljak pa je napredoval kot najhitrejši petouvrščeni izmed šestih kvalifikacijskih skupin. Skupno je postavil 13. čas kvalifikacij.

Na dveh razdaljah je nastopil Rok Šmit. Bohinjec je na 1000 metrov v kvalifikacijah osvojil sedmo mesto v svoji skupini in zaključil nastope v tej fazi tekmovanja. Na 500 metrov pa se je prebil v polfinale, kjer je bil nato v svoji skupini sedmi. S tem je prišel do finala C.

V soboto bo Vid Debeljak najprej nastopil v polfinalu na 200 metrov, nato pa še v enem od finalov na tej razdalji, Rok Šmit bo veslal v finalu C na 500 metrov, Ponomarenko Janićeva in Ostermanova pa se bosta najprej pomerili v finalu A na 500 metrov, popoldne pa še v kvalifikacijah kajakaških dvojcev na 200 metrov.