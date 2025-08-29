Kajakaške kvalifikacije: štirje slovenski finalisti

Prve so se v kvalifikacijah na progo podale kajakašice, od slovenskih reprezentantk se je po pričakovanju najbolj izkazala Eva Alina Hočevar , za najhitrejšo je zaostala tri sekunde in 33 stotink. Ajda Novak je z dotikom zasedla 18. (+7,43), Lea Novak pa 41. mesto (+58,76), nabrala si je 52 kazenskih sekund. Eva Alina Hočevar , ki je progo prevozila brez dotika vratc, pa ni bila najhitrejša Slovenka. Skoraj dve sekundi od nje je bila hitrejša Ria Šribar , ki pa tekmuje za ZDA. Ameriška tekmovalka je zasedla drugo mesto, premagala jo je le trikratna evropska in nekdanja olimpijska prvakinja, Nemka Ricarda Funk .

Takoj za ženskami so startali moški, dobre dosežke treh slovenskih tekmovalcev je napovedal bronasti z letošnjega evropskega prvenstva Martin Srabotnik. Ko je prišel v cilj, je prevzel vodstvo, nato pa so ga prehiteli le štirje tekmovalci. Med njimi za osem stotink sekunde tudi Žiga Lin Hočevar, ki je za najhitrejšim, Italijanom Xabierjem Ferrazzijem, zaostal sekundo in 74 stotink.

Kauzer je za uvrstitev kratek čas trepetal, na koncu pa je njegov zaostanek dveh sekund in 97 stotink zadostoval za deseto mesto.