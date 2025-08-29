Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Drugi športi

Kajakaške kvalifikacije: štirje slovenski finalisti

Ljubljana, 29. 08. 2025 15.33 | Posodobljeno pred dvema minutama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
0

V Tacnu se je začela tekma svetovnega pokala slalomistov na divjih vodah. Slovenski kajakaši so v kvalifikacijah dobro izkoristili domačo strugo, štirje so se uvrstili v finale 12 najboljših. Najboljša sta bila sestra in brat, Eva Alina ter Žiga Lin Hočevar, oba sta vknjižila četrti čas, Martin Srabotnik je bil peti, Peter Kauzer pa deseti. Vsi so - po mnenju poznavalcev lahko - progo preveslali brez dotikov

Eva Alina Hočevar
Eva Alina Hočevar FOTO: Luka Kotnik

Prve so se v kvalifikacijah na progo podale kajakašice, od slovenskih reprezentantk se je po pričakovanju najbolj izkazala Eva Alina Hočevar, za najhitrejšo je zaostala tri sekunde in 33 stotink. Ajda Novak je z dotikom zasedla 18. (+7,43), Lea Novak pa 41. mesto (+58,76), nabrala si je 52 kazenskih sekund. Eva Alina Hočevar, ki je progo prevozila brez dotika vratc, pa ni bila najhitrejša Slovenka. Skoraj dve sekundi od nje je bila hitrejša Ria Šribar, ki pa tekmuje za ZDA. Ameriška tekmovalka je zasedla drugo mesto, premagala jo je le trikratna evropska in nekdanja olimpijska prvakinja, Nemka Ricarda Funk.

Martin Srabotnik
Martin Srabotnik FOTO: Kajakaška zveza Slovenije

Takoj za ženskami so startali moški, dobre dosežke treh slovenskih tekmovalcev je napovedal bronasti z letošnjega evropskega prvenstva Martin Srabotnik. Ko je prišel v cilj, je prevzel vodstvo, nato pa so ga prehiteli le štirje tekmovalci. Med njimi za osem stotink sekunde tudi Žiga Lin Hočevar, ki je za najhitrejšim, Italijanom Xabierjem Ferrazzijem, zaostal sekundo in 74 stotink.

Kauzer je za uvrstitev kratek čas trepetal, na koncu pa je njegov zaostanek dveh sekund in 97 stotink zadostoval za deseto mesto.

kajak kanu tacen
Naslednji članek

Mladost in mednarodni potencial v Krimovi zasedbi

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1189