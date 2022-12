Kako bo Avstralija sprejela Đokovića? Nole računa na odprte roke

Leto dni po odmevnem izgonu iz "dežele tam spodaj" se je srbski teniški as vrnil in računa na odprte roke. Tudi prvi mož Odprtega prvenstva Avstralije meni, da so tamkajšnji navijači lepo vzgojeni in da si želijo predvsem uživati v predstavah vseh velikanov teniške igre. Noleta na najljubšem grand slamu sezone žene tudi lov za rekordom, saj bi se z novo zmago v Melbournu izenačil s Špancem Rafaelom Nadalom, ki je doslej osvojil največ - to je kar 22 turnirjev velike četverice.