Kako do točk(e) proti neporaženim Nemkam? 'Čaka nas izjemen boj'

V sezoni 2020/21 so rokometašice Bietigheima padle v Areni Stožice (28:26), v Nemčiji pa je bil rezultat neodločen (22:22). To sta edini evropski tekmi, na katerih sta se ekipi srečali. Ali bodo Nemke uspešne v tretjem poskusu, ali pa bo Krimovkam uspelo prekiniti nekoliko presenetljiv niz tekmic, bo jasno v nedeljo. Tekma bo verjetno za Ljubljančanke zahtevnejša, kot so pričakovale pred sezono, saj Bietigheim trenutno velja za eno najbolj vročih ekip v elitnem tekmovanju. Je ena od štirih ekip, ki v tej evropski sezoni še ne pozna poraza. Varovanke Markusa Gaugischa so nanizale štiri zaporedne zmage. Na uvodu sezone so bile s 46:23 boljše od Banika Mosta, doma so z 40:20 premagale FTC, v Bukarešti so remizirale (28:28), največjo in najodmevnejšo zmago pa so dosegle minulo nedeljo.