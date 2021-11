Kako do zmage v Moskvi? Ponoviti prvi polčas proti Norvežankam

Gostiteljice, ki so se v tej sezoni okrepile s Slovenko Ano Gros in imajo v ekipi številne reprezentantke, so na dosedanjih tekmah sezone 2021/22 zbrale tri zmage in dva poraza ter trenutno zasedajo peto mesto. "Želele bi ponoviti prvi polčas proti Vipersu,” so želje igralk z Allison Pineau na čelu. "Z dinamično igro in borbenostjo bomo skušale osvojiti nove točke. Čaka nas težko gostovanje, a osredotočene smo nase in na svojo igro. Verjamemo vase, v to, da se bo rezultat slej kot prej obrnil tudi nam v prid," je pred odhodom v Moskvo dejala izkušena francoska reprezentantka, ki ima v svoji bogati vitrini kolajne z evropskih in svetovnih prvenstev, na zmagovalnem odru pa je bila s Francijo tudi na olimpijskih igrah. "Odlično delamo na treningih, to se mora poznati na tekmah. O Rusinjah lahko govorimo le z izbranimi besedami, še posebej so zahtevna gostovanja v Moskvi. Imamo kakovost in tudi željo, da jih presenetimo. Na zadnjih tekmah nam je skorajda vedno hrbet obrnila tudi sreča, saj smo tekme praviloma izgubljali za gol. Čas je, da se tudi to spremeni," deli optimizem pred rusko avanturo Allison Pineau, ki je v preteklosti že nosila dres Krimovk, po nekajletnem bivanju v domovini pa se je spet vrnila v Ljubljano. "Želim narediti vrhunski rezultat s Krimom," še sporoča rokometašica, ki odlično igra v obeh smereh, tako v obrambi kot napadu.