Mednarodna agencija za integriteto v tenisu (ITIA) je kolumbijskemu teniškemu igralcu Danielu Salazarju izrekla 18-mesečno prepoved nastopanja zaradi prirejanja izida in stavljenja na teniške dvoboje. Kolumbijec, nekdaj 648. igralec sveta, ni izpodbijal obvestila o kršitvah, kar po pravilih ITIA pomeni priznanje očitanih dejanj. "Preiskava je pokazala, da je na turnirju serije World Tennis Tour leta 2024 namenoma izgubil servisno igro v dvoboju dvojic, da bi omogočil pridobitev dobička pri stavah. Poleg tega ni prijavil koruptivnega pristopa," pišejo nekateri kolumbijski mediji.

Med zaslišanjem je priznal še, da je med septembrom 2020 in septembrom 2021 sklenil kar 138 stav na profesionalne teniške dvoboje.