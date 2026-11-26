Mednarodna agencija za integriteto v tenisu (ITIA) je kolumbijskemu teniškemu igralcu Danielu Salazarju izrekla 18-mesečno prepoved nastopanja zaradi prirejanja izida in stavljenja na teniške dvoboje. Kolumbijec, nekdaj 648. igralec sveta, ni izpodbijal obvestila o kršitvah, kar po pravilih ITIA pomeni priznanje očitanih dejanj. "Preiskava je pokazala, da je na turnirju serije World Tennis Tour leta 2024 namenoma izgubil servisno igro v dvoboju dvojic, da bi omogočil pridobitev dobička pri stavah. Poleg tega ni prijavil koruptivnega pristopa," pišejo nekateri kolumbijski mediji.
Med zaslišanjem je priznal še, da je med septembrom 2020 in septembrom 2021 sklenil kar 138 stav na profesionalne teniške dvoboje.
Prepoved velja od 11. novembra letos do 10. maja 2028. Poleg suspenza je prejel še denarno kazen v višini 10.000 ameriških dolarjev, pri čemer so mu 3000 dolarjev pogojno odložili. V času prepovedi Salazar ne sme igrati, trenirati ali obiskovati tekmovanj pod okriljem ATP, WTA, turnirjev za grand slam in nacionalnih teniških zvez.
Odprta preiskava proti Belgijcu
ITIA je hkrati sporočila, da v veljavi ostaja začasni suspenz Belgijca Marka Vervoorta, nekdanjega 116. igralca sveta v dvojicah. "Preiskovalci mu med drugim očitajo nesodelovanje v postopku in zavrnitev pregleda mobilnega telefona," sporoča španska Marca. Vervoort se je na začasno prepoved pritožil, vendar je neodvisni organ konec oktobra pritožbo zavrnil. Končna odločitev v njegovem primeru še ni bila sprejeta.
Težave tudi zaradi dopinga
V ločenem primeru se je pod drobnogledom znašla tudi argentinska teniška igralka Valentina Rossi. V njenem vzorcu, oddanem septembra na turnirju v argentinskem Lujanu, so odkrili sledi stanozolola, anaboličnega sredstva, ki je na seznamu prepovedanih snovi Svetovne protidopinške agencije (WADA).
Dvajsetletna Argentinka je od 23. oktobra začasno suspendirana, analiza vzorca B pa je prisotnost prepovedane snovi potrdila tudi novembra. Rossi se lahko na odločitev še pritoži. Primeri prihajajo v času okrepljenega boja proti korupciji v tenisu. ITIA je oktobra letos srbskemu igralcu Stefanu Milićeviću zaradi več kršitev protikorupcijskih pravil in prirejanja izidov izrekla kar 24-letno prepoved nastopanja.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.