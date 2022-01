Kako premagati Tadeja Pogačarja? 'To je zapleteno vprašanje'

Kako premagati Tadeja Pogačarja, ki je osvojil zadnji dve rumeni majici na dirki po Franciji? "To je zapleteno vprašanje. Odgovor se skriva v garanju na treningih. Moral bom dati svoj maksimum in nato še nekaj več," je skromno odvrnil Enric Mas. Španec je doslej trikrat vozil Tour, najboljši pa je bil leta 202o, ko je končal na petem mestu. Lani je bil šesti.

Movistarjeva ekipa se je v primerjavi z lansko sezono kar močno spremenila. Špance je zapustil muhasti Kolumbijec Miguel Angel Lopez, ki je lani med dirko po Španiji kar sredi ene od etap šel s kolesa in od takrat ni več vozil. Po le enem letu pri Movistarju se je Kolumbijec vrnil k Astani in tudi zato bo imel Mas letos še bolj izrazito vlogo kapetana svoje ekipe.

"Star sem 27 let in pripravljen, da sam dirkam na rezultat," je o novi vlogi znotraj Movistarja povedal Španec. V lanski sezoni se je najbolj izkazal na domači pentlji, ki jo je sklenil le za zmagovalcem Primožem Rogličem. Tudi v 2022 se Vuelti ne bo odrekel, na njej bo nastopil skupaj s prekaljenim rojakom Alejandrom Valverdejem, za katerega bo to zadnja tritedenska dirka v karieri.

Mas sicer ne skriva visokih ambicij. Dejal je, da si tako na Touru kot na Vuelti želi biti med najboljšimi tremi. Če bo mogoče, pa celo na vrhu. Kot ključ do morebitnega presenečenja je izpostavil, da bo moral biti v primerjavi s preteklostjo agresivnejši. "Ko napadaš, se te ljudje zapomnijo, tudi če na koncu ne zmagaš," meni 27-letnik, ki se v pripravljalnem obdobju veliko posveča vožnji na čas, ki je doslej veljala za njegovo veliko hibo.