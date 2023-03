Kako so rokometaši postali prvi po desetletju, ki so premagali Črnogorce?

Pomočnik selektorja slovenske moške rokometne reprezentance Luka Žvižej je po slavju svojih varovancev proti Črni Gori v Kopru (37:30)spregovoril o razlogih za najuspešnejše kvalifikacije do zdaj: "Kvalifikacije so za nas na začetku bile trd oreh, glede na to kaj se je s to ekipo dogajalo v preteklosti. Na vseh tekmah smo se morali potruditi, vedeli smo, da bo težko, imeli veliko željo in verjeli, da nam bo uspelo. S prvenstva na Madžarskem smo imeli slabo izkušnjo, saj smo proti njim izgubili. Oni so se od takrat dvignili in naredili korak naprej. Še vedno so dobra reprezentanca, smo pa mi na teh dveh tekmah bili boljši in postali prva reprezentanca po desetih letih, ki je Črnogorce premagala doma kjer je fenomenalna publika in vzdušje. Fantje so pokazali pravo energijo, to smo potem potrdili v Kopru pred našimi navijači."