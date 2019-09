Kako visoko lahko Gajser, Pancar in Irt posežejo na pokalu narodov?

Lani, ko je bilo to tekmovanje v ZDA, se ga Slovenija ni udeležila. Na doslej zadnjem slovenskem nastopu leta 2017 pa so bili Tim Gajser, Peter Irt in Jan Pancar v britanskem Matterley Basinu 12. Vodstvo tekmovanja je danes predstavilo seznam nastopajočih ekip. Slovenijo bodo zastopali isti trije, kot so jo že pred dvema letoma; v razredu MXGP sveži svetovni prvak Gajser, v MX2 Jan Pancar, ki letos uspešno nastopa tudi v SP v tej kategoriji, v razredu open pa Peter Irt.