Neznani Harris 'udaril' po Federerju: Kakšen sebičnež, tipično za njega

Razen tu in tam kakšnega manjšega turnirja v oddaljenem kraju, daleč od oči javnosti in medijev, najboljši teniški igralci in igralke sveta prisilno mirujejo zaradi 'koronakrize', ki v Združenih državah Amerike ne pojenja. Odtod ne čudijo vse pogostejši verbalni napadi nižje postavljenih igralcev na največje zvezdnike belega športa, toda to, kar si je nazadnje privoščil neznani Avstralec Andrew Harris, ko je prek družbenih omrežij obračunal z nič hudega slutečim švicarskim zvezdnikom Rogerjem Federerjem, je vredno vsake kritike.

Zdaj, ko globalni šport v večini še vedno miruje, na površje vse bolj prihajajo javna obračunavanja med športniki in športnicami. Še posebej v teniškem svetu, kjer je razlika med najbolj plačanimi in nižje postavljenimi igralci oziroma igralkami še toliko večja. Tudi boljšim poznavalcem belega športa neznani avstralski teniški igralec Andrew Harris se je čutil poklicanega, da 'pokomentira' eno od zadnjih izjav švicarskega zvezdnika Rogerja Federerja, v kateri je jasno izrazil željo, da ne bo nastopil v dvoranah oziroma na terenih, kjer ne bo možna navzočnost gledalcev. Povsem legitimno, to je ne nazadnje pravica vsakogar, da lahko izrazi svoj pogled oziroma mnenje, kar je podprla tudi večina Švicarjevih teniških kolegov in kolegic.



Očitno pa je zmagovalec dvajsetih turnirjev za Grand Slam s to izjavo stopil na žulj omenjenemu Harrisu, ki je na svojem Twitterjevem profilu zapisal: "Kakšna sebičnost z njegove strani. A ne čudim se, to je tipično za Federerja."Avstralčevo frustriranost gre delno razumeti ravno z naslova finančne nesorazmernosti, toda tudi danes slavni Roger Federer je začel na dnu ...