Kaj vse pojedo kolesarji, da zdržijo etapo Gira?

Na dan etape je po mnenju številnih strokovnjakov najpomembnejši obrok zajtrk, ki kolesarje napolni z energijo za prihajajoče napore. Nigel Mitchell opozarja na to, da se prehrana kolesarjev v večini primerov od prehrane navadnih ljudi ne razlikuje kaj dosti: "Glavna sestavina vsakega zajtrka je ovsena kaša. Čisto navadna kaša, pripravljena na vodi. Lahko se zdi preprosto, a le-ta naše kolesarje napolni z ogljikovimi hidrati. Na jedilniku se vedno znova znajdejo tudi jajčne omlete, ki kolesarjem zagotovijo zadosten vnos beljakovin. Poleg tega imajo kolesarji na voljo različne vrste žitnih kosmičev, sirov, marmelad in seveda sadja."

"Kolesarji naj bi na tritedenskih dirkah v povprečju zaužili nekje med 5000 in 8000 kalorijami dnevno. Seveda je to odvisno od številnih dejavnikov. Število zaužitih kalorij v prvi meri zavisi od dolžine in profilom etape ter telesno težo posameznega kolesarja," pravi James Morton , vodja prehrane pri ekipi Ineos.

V času prostega dne večina kolesarjev opravi krajšo razdaljo v bolj zmernem tempu. Povprečno so na kolesu okoli 40 kilometrov oziroma dve uri. V dnevih, ko etap ni, je prehrana prav tako zelo pomembna, saj se kolesarjem rado zgodi, da njihova telesna teža nenadno naraste. Za Global Cycling Network je o tem govoril Nigel Mitchell , nutricionist pri ekipi EF Education First: "Do tega pride, ko telo ne odvaja tolikšne količine vode, kot jo je navajeno med etapnim dnevom. Da se to prepreči, se kuharji izogibajo hrani z veliko netopnimi vlakninami, tako da so kolesarji sveži za naslednji dan."Mitchell je še poudaril, da je jedilnik, ko etape ni na sporedu, skoraj enak ostalim dnem. Veliko je predvsem riža in testenin.

Zelo pomembno je, kaj zaužijejo tik pred začetkom etape

"Tik pred začetkom posamezne etape kolesarje običajno čaka še en obrok. Ta vsebuje predvsem živila, ki so bogata z ogljikovimi hidrati. Poleg tega morajo tekmovalci zaužiti čim več vode, da poskrbijo za ustrezno hidracijo," pravi Mitchell.

Med etapo se kolesarji še vedno najbolj zanašajo na energijske tablice in gele, ki pa so lahko problematični predvsem v zadnjih dneh tritedenskih dirk, saj takšna hrana hitro postane preveč monotona in enolična. Zato ekipe svoje tekmovalce predvsem na začetkih etap zalagajo tudi z raznimi v naprej pripravljenimi sendviči in sladicami. Proti koncu etap, ko se tempo zvišuje in je priložnosti za obrok vse manj, se kolesarji vedno bolj zanašajo na tekoče gele. Vsega skupaj naj bi povprečen predstavnik pelotona v dnevu gorske etape zaužil okoli 6 elektrolitskih napitkov, tri energijske tablice in prav toliko energijskih gelov. Ti so ponavadi obogateni s kofeinom, ki med dirkači velja za nekakšen dovoljeni doping. Zato ne čudi niti to, da kolesarji med največjimi dirkami zaužijejo ogromne količine kave.

Regeneracija je na daljših dirkah ključna

"Tik po končani etapi naše kolesarje čaka regeneracijski napitek z ogljikovimi hidrati in okoli 25 grami beljakovin. Nato sledijo razna okrepčila, kot so sendviči in riževe tablice, ki jim jih vnaprej pripravijo naši kuharji. Večerja pride na vrsto okoli 20.00. Glavna sestavina je skoraj vedno riž, ki ga dopolnjujejo meso, ribe in zelenjava. Predvsem so priljubljeni piščanec, puran ali losos, saj imajo veliko vsebnost beljakovin. Tik pred spanjem kolesarji zaužijejo še zadnji obrok. Gre za žitarice, razno sadje in oreščke, saj le-ti dvigujejo raven glikogena, kar je za vzdržljivostne športnike zelo pomembno," so potek hranjenja po končani etapi opisali pri ekipi CCC.

Zelo zanimivo je tudi to, da je riž na kolesarskem jedilniku kar precejšnja novost. Še na prelomnici tisočletja naj bi bil riž v karavani bolj izjema kot pravilo, kar pa so začeli spreminjati z naprednim pristopom pri ekipi Sky, ki se je pred nekaj tedni iz sponzorskih razlogov preimenovala v Team Ineos. Riž se dandanes v kolesarskem meniju znajde tudi med raznimi sladicami in energijskimi ploščicami in ne več samo kot glavna jed.