Kakšna tekma, kakšna zmaga! Hrvati se zahvaljujejo bogu in puncam

"Po prvem delu igre je delovalo, kot da bomo Slovence odpeljali v enosmerno ulico, ampak v nadaljevanju se je situacija zapletla," so zapisali v hrvaškem časniku Sportske novosti in dodali, da "Hrvaška ne more brez drame."

Slovenija je obračun začela zelo slabo v napadu, saj v prvih desetih minutah igre ni zabila gola iz igre. Sledil je bolj izenačen boj, na koncu tekme pa so bili hrvaški rokometaši boljši in slavili so zmago, ki bi jim lahko zagotovila napredovanje. Po tekmi so bili nekateri hrvaški igralci zelo čustveni, najbolj vratar Matej Mandić, ki je prejel nagrado za najboljšega igralca tekme. "Nekaj moram reči, želim se zahvaliti bogu, družini in svoji punci za vse, kar se mi dogaja. Bog vse vidi in ve vse. Vedno se bom boril za hrvaški dres in te fante," je dejal Mandić.