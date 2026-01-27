Naslovnica
Drugi športi

Kakšna tekma, kakšna zmaga! Hrvati se zahvaljujejo bogu in puncam

Mölmo, 27. 01. 2026 20.20 pred 38 minutami 2 min branja 16

Avtor:
M.D.
Slovenija - Hrvaška

Slovenski rokometaši so se dolgo pogumno upirali sosedom Hrvatom v 3. krogu glavnega dela evropskega prvenstva v Malmöju, naposled pa vendarle izgubili s 25:29 (11:14). Po obračunu so bili hrvaški mediji navdušeni nad predstavo svojih ljubljencev, ki so zmago proslavili zelo čustveno.

"Po prvem delu igre je delovalo, kot da bomo Slovence odpeljali v enosmerno ulico, ampak v nadaljevanju se je situacija zapletla," so zapisali v hrvaškem časniku Sportske novosti in dodali, da "Hrvaška ne more brez drame."

Preberi še Slovenija s porazom proti Hrvaški bolj kot ne zapravila polfinale

Slovenija je obračun začela zelo slabo v napadu, saj v prvih desetih minutah igre ni zabila gola iz igre. Sledil je bolj izenačen boj, na koncu tekme pa so bili hrvaški rokometaši boljši in slavili so zmago, ki bi jim lahko zagotovila napredovanje. Po tekmi so bili nekateri hrvaški igralci zelo čustveni, najbolj vratar Matej Mandić, ki je prejel nagrado za najboljšega igralca tekme. "Nekaj moram reči, želim se zahvaliti bogu, družini in svoji punci za vse, kar se mi dogaja. Bog vse vidi in ve vse. Vedno se bom boril za hrvaški dres in te fante," je dejal Mandić.

Proti Sloveniji odlični hrvaški vratar Matej Mandić
Proti Sloveniji odlični hrvaški vratar Matej Mandić
FOTO: Profimedia

V taboru naših južnih sosedov je veliko skrbi povzročila poškodba Zvonimira Srne, Mandić pa je želel izpostaviti svoje soigralce v obrambi Leona Šušnjo, Marka Mamića in Davida Mandića. "Fantje v obrambi opravljajo odlično delo. Ne govori se veliko o njih, ampak tu so Šušnja, Mamić in David Mandić. Borijo se za vsako žogo, umirajo zanjo. Ljudje, ki ne razumejo rokometa, tega ne vedo, na žalost pa jih je veliko," je bil ponosen Mandić.

matej mandić rokomet evropsko prvenstvo slovenija hrvaška

Slovenci po porazu v en glas: 'Stal nas je slab prvi polčas'

Slovenija s porazom proti Hrvaški bolj kot ne zapravila polfinale

