Kakšni so cilji novega predsednika Plavalne zveze Slovenije?

Urban Korenjak je na izredni skupščini premagal protikandidatko Uršulo Majcen in postal novi predsednik Plavalne zveze Slovenije. "Najprej bi se rad iskreno zahvalil vsakemu izmed vas za zaupanje in podporo, ki ste mi jo izkazali. Z vsem srcem si bom prizadeval, da ta šport še naprej cveti, raste in doseže mesto, ki mu v naši državi tudi pripada," je po izvolitvi na skupščini povedal Korenjak.

Sicer velik navdušenec nad plavanjem se zavzema za združevanje vrhunske tekmovalnosti v svetovnem merilu ob istočasnem razvoju množičnih programov vseh družbenih skupin. Posledično bo želel zgraditi skupnost, v kateri bo razvoj in doseganje ciljev omogočeno vsakemu posamezniku.

Zaveda se, da njegova naloga ne bo lahka, saj je dandanes za uresničitev športnih ciljev izjemno pomemben tudi finančni vidik. "Naš cilj bo privabiti sponzorje, ki ne le finančno podpirajo naš šport, ampak tudi delijo naše vrednote in vizijo. Zavedamo se, da je za dolgoročno uspešnost plavanja nujno zagotoviti stabilne vire financiranja. V prvi vrsti moramo priskrbeti več sredstev za vrhunsko tekmovalnost in opremo," je v nadaljevanju povedal Korenjak in izpostavil, da bo za dosego zadanih ciljev potrebno popraviti interno komunikacijo in spodbujati mlajše generacije plavalcev.

Poleg financiranja, ki je potrebno za stroške treningov, opreme in potovanj, se je Korenjak osredotočil tudi na ostale pomembne vidike. Na vrhunskem nivoju bo želel postaviti realne, a hkrati ambiciozne cilje. "V naslednjem olimpijskem obdobju mora biti naš skupen cilj, poleg nastopov naših plavalcev v finalnem delu največjih tekmovanj, osvojitev olimpijske medalje."

Za dolgoročen uspeh na tem področju je potrebno plavanje omogočiti vsem in težiti k temu, da plavanje v Sloveniji dobi večjo prepoznavnost, obenem pa tudi skrbeti za razvoj in izboljšanje plavalne infrastrukture. Novoizvoljeni predsednik je v svojem programu tudi opozoril, da so za uspeh temeljni profesionalizem, razvoj strokovnega kadra, transparentnost in vključevanje.