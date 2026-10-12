Presenečenje: Alcaraz ni več številka ena svetovnega tenisa

Zizou Bergs FOTO: Profimedia

Belgijski teniški igralec Zizou Bergs je v tretjem krogu turnirja serije ATP masters 1000 v Šanghaju poskrbel za največje presenečenje doslej. S 7:5 in 7:6 (7:4) je premagal drugega nosilca, Španca Carlosa Alcaraza. Za Alcaraza je to nov neuspeh na turnirju v Šanghaju, kjer je najdlje prišel leta 2024, ko je nastope končal v četrtfinalu. Poraz nekdanjega prvega igralca sveta je pomemben tudi v boju za prvo mesto na svetovni lestvici ob koncu sezone.

Alexander Zverev FOTO: Profimedia

Nemec Alexander Zverev si je po izpadih Alcaraza in Američana Bena Sheltona zagotovil, da bo sezono 2026 končal na vrhu lestvice ATP. To bo prvič v njegovi karieri, hkrati pa bo postal prvi Nemec s tem dosežkom. Zverev je leta 2024 sezono končal na drugem mestu. Letos je osvojil svoja prva turnirja za grand slam, Roland Garros in odprto prvenstvo ZDA, s čimer si je zagotovil odlično izhodišče za končno prvo mesto. Na prvo mesto uradne svetovne lestvice ATP bo lahko napredoval najprej 2. novembra, odvisno od rezultatov na turnirjih v Šanghaju in na Dunaju. Devetintrideseti igralec sveta Bergs je tako prekinil Alcarazov uspešen niz po vrnitvi na teniško turnejo po večmesečni odsotnosti zaradi poškodbe. V naslednjem krogu se bo pomeril z zmagovalcem dvoboja med Američanom Tommyjem Paulom in Monačanom Valentinom Vacherotom. "Malce težko verjamem in še ne čutim prav veliko," je po zmagi dejal 27-letnik. "Preprosto si povsem v trenutku in osredotočen na točke, ki jih moraš odigrati," je dodal Belgijec.