Presenečenje: Alcaraz ni več številka ena svetovnega tenisa

Belgijski teniški igralec Zizou Bergs je v tretjem krogu turnirja serije ATP masters 1000 v Šanghaju poskrbel za največje presenečenje doslej. S 7:5 in 7:6 (7:4) je premagal drugega nosilca, Španca Carlosa Alcaraza.
Za Alcaraza je to nov neuspeh na turnirju v Šanghaju, kjer je najdlje prišel leta 2024, ko je nastope končal v četrtfinalu. Poraz nekdanjega prvega igralca sveta je pomemben tudi v boju za prvo mesto na svetovni lestvici ob koncu sezone.
Nemec Alexander Zverev si je po izpadih Alcaraza in Američana Bena Sheltona zagotovil, da bo sezono 2026 končal na vrhu lestvice ATP. To bo prvič v njegovi karieri, hkrati pa bo postal prvi Nemec s tem dosežkom.
Zverev je leta 2024 sezono končal na drugem mestu. Letos je osvojil svoja prva turnirja za grand slam, Roland Garros in odprto prvenstvo ZDA, s čimer si je zagotovil odlično izhodišče za končno prvo mesto. Na prvo mesto uradne svetovne lestvice ATP bo lahko napredoval najprej 2. novembra, odvisno od rezultatov na turnirjih v Šanghaju in na Dunaju.
Devetintrideseti igralec sveta Bergs je tako prekinil Alcarazov uspešen niz po vrnitvi na teniško turnejo po večmesečni odsotnosti zaradi poškodbe. V naslednjem krogu se bo pomeril z zmagovalcem dvoboja med Američanom Tommyjem Paulom in Monačanom Valentinom Vacherotom.
"Malce težko verjamem in še ne čutim prav veliko," je po zmagi dejal 27-letnik. "Preprosto si povsem v trenutku in osredotočen na točke, ki jih moraš odigrati," je dodal Belgijec.
Alcaraz je dvoboj začel odločneje, a mu je Bergs v prvem nizu odvzel servis za vodstvo s 3:2. Triindvajsetletni Španec je v naslednji igri izenačil, nato pa je začel nenavadno pogosto grešiti in številne udarce pošiljati v mrežo.
V 11. igri je z dvojno napako nasprotniku ponudil priložnost za odvzem servisa. Bergs jo je izkoristil in dobil prvi niz, potem ko je bil Alcarazov volej prekratek.
Španec je bil v drugem nizu vidno razočaran. Po nizu nenatančnih udarcev se je večkrat obrnil proti svoji ekipi, v četrti in osmi igri pa ni osvojil niti točke.
Alcaraz je izsilil podaljšano igro, vendar ni uspel izsiliti tretjega niza. Bergs je zmago potrdil nekaj po dveh urah igre, ko je izkoristil prvo zaključno žogico.
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