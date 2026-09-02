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Kamere ujele epski zlom tenisačice, ki je popolnoma uničila lopar

New York, 02. 09. 2026 15.36 pred 28 minutami 2 min branja 7

Avtor:
R.S.
Lois Boisson

V prvem krogu odprtega prvenstva ZDA sta se v ženski konkurenci med seboj pomerili domačinka Emma Navarro in Francozinja Lois Boisson. O zmagovalki je odločal zadnji, tretji niz, ki ga je pred domačo publiko dobila Navarrova in se veselila napredovanja v naslednji krog. Če je bilo na eni strani prisotno veselje, je bila na drugi strani prisotna žalost. Boissonova je po porazu namreč vso jezo usmerila v lopar, ki ga je z večkratnimi udarci v tla popolnoma uničila.

Konec avgusta se je v New Yorku pričel zadnji turnir velike četverice v letošnji teniški sezoni, odprto prvenstvo ZDA. Američani imajo v ženski konkurenci tudi veliko svojih predstavnic. Ena izmed njih je tudi 26. nosilka turnirja Emma Navarro, ki je prvi krog odigrala proti Francozinji Lois Boisson v ponedeljkovih poznih popoldanskih urah, potem ko je bila tekma sprva načrtovana en dan prej, a je bila zaradi slabega vremena odpovedana.

Lois Boisson je mogla po treh nizih priznati premoč nasprotnici.
Lois Boisson je mogla po treh nizih priznati premoč nasprotnici.
FOTO: AP

Navarrova je bila na tekmi v vlogi velike favoritinje, saj je njena francoska nasprotnica na ženski teniški lestvici šele na 237. mestu. A Boissonova se je skozi tekmo dobro upirala nasprotnici in po dobljenem drugem nizu izsilila zadnji, ključni tretji niz. V slednjem je prednost domačega terena in mirnih živcev izkoristila Navarrova in se uvrstila v naslednji krog tekmovanja.

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Po končani tekmi sta tekmici najprej segli v roke druga drugi in sodnici, nato pa vsaka odšli na svojo stran igrišča. Med slavjem Američanke pred domačimi navijači je francoska tenisačica v jezi ob prihodu h klopi izgubila živce in večkrat udarila z loparjem v tla igrišča ter ga tako popolnoma uničila.

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Navarrova se bo v naslednjem krogu pomerila z rojakinjo Catherine McNally, ki je bila v prvem krogu boljša od Nizozemke Anouk Koevermans. Izmed slovenskih predstavnic sta v prvem krogu nastopili Tamara Zidanšek in Veronika Erjavec, ki sta obe morali priznati premoč nasprotnicam in zaključili s tekmovanjem.

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KOMENTARJI7

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eddy
02. 09. 2026 16.36
epski zlom? Sem mislil da si je izčupala vse lase, se valjala po tleh, na koncu pa so jo nezavestno odnesli z igrišča. Mal jo je razpi...o, tak kot jst vržem daljinca v steno, v bistvu pa bi moral sam baterije menjat:))
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0 0
L7
02. 09. 2026 16.36
Kar neki!!!
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+2
2 0
gullit
02. 09. 2026 16.29
Goran Ivanišević, za katerega sem navijal vso kariero, je na enem dvoboju razbil vse loparje ter moral predati dvoboj. Legenda :)
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0 0
misko5lin
02. 09. 2026 16.27
Lois Boisson je "mogla" po treh nizih priznati premoč nasprotnici. To je vaš komentar pod sliko. Kje imate čut za slovenski jezik? Ali je lektor še vedno na dopustu, če ga sploh imate?
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0 0
devlon
02. 09. 2026 16.21
pokazala, kolk je še nedonošena
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+1
1 0
Aijn Prenn
02. 09. 2026 16.17
Tota je bla pa mal jezna, se mi zdi.
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+1
1 0
ogard5
02. 09. 2026 16.00
groza,kaj takega
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+2
2 0
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