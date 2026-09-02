Kamere ujele epski zlom tenisačice, ki je popolnoma uničila lopar

Konec avgusta se je v New Yorku pričel zadnji turnir velike četverice v letošnji teniški sezoni, odprto prvenstvo ZDA. Američani imajo v ženski konkurenci tudi veliko svojih predstavnic. Ena izmed njih je tudi 26. nosilka turnirja Emma Navarro, ki je prvi krog odigrala proti Francozinji Lois Boisson v ponedeljkovih poznih popoldanskih urah, potem ko je bila tekma sprva načrtovana en dan prej, a je bila zaradi slabega vremena odpovedana.

Lois Boisson je mogla po treh nizih priznati premoč nasprotnici. FOTO: AP

Navarrova je bila na tekmi v vlogi velike favoritinje, saj je njena francoska nasprotnica na ženski teniški lestvici šele na 237. mestu. A Boissonova se je skozi tekmo dobro upirala nasprotnici in po dobljenem drugem nizu izsilila zadnji, ključni tretji niz. V slednjem je prednost domačega terena in mirnih živcev izkoristila Navarrova in se uvrstila v naslednji krog tekmovanja.

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Po končani tekmi sta tekmici najprej segli v roke druga drugi in sodnici, nato pa vsaka odšli na svojo stran igrišča. Med slavjem Američanke pred domačimi navijači je francoska tenisačica v jezi ob prihodu h klopi izgubila živce in večkrat udarila z loparjem v tla igrišča ter ga tako popolnoma uničila.