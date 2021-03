Kämna dobil peto etapo po Kataloniji, Mohorič šesti

Šestindvajsetletni Kranjčan Matej Mohoričje bil med najbolj aktivnimi kolesarji na etapi. Že po dobrih 50 kilometrih je s Francozom Remijem Cavagnoskočil v ospredje in hitro prišel do prednosti. V nadaljevanju sta se ubežnikoma pridružila še dva kolesarja in dobrih sto kilometrov pred ciljem je prednost pred glavnino narasla na slabe štiri minute. Ubežniki z Mohoričem na čelu so pobeg končali približno 50 kilometrov pred Manreso, odločitev o zmagovalcu pa je padla sedem kilometrov pred ciljem, ko je iz skupine skočil Lennard Kämnain si v zaključnih kilometrih privozil 39 sekund prednosti pred drugouvrščenim, 44 pred skupino, v kateri je bil tudi Mohorič oziroma dve minuti pred glavnino. V njej se je varno skozi cilj pripeljal tudi vodilni v skupni razvrstitvi Britanec Adam Yates.

Njegova ekipa INEOS Grenadiers ima pred zadnjima dvema etapama priložnost za trojno slavje. Yates ima namreč 45 sekund prednosti pred moštvenim kolegom, Avstralcem Richiejem Portom, ter še štiri več pred Britancem Geraintom Thomasom.

V soboto je na sporedu razgibana etapa od Tarragone do Mataroja v dolžini 194 kilometrov, dirka po Kataloniji pa se bo zaključila v nedeljo v 133 kilometri po ulicah Barcelone.