Kamničanke težje od pričakovanj do prve zmage v finalu DP

Kamniške odbojkarice, ki to sezono v dozdajšnjih treh medsebojnih tekmah Mariborčankam niso oddale niti niza, so zelo prepričljivo odigrale tudi uvodni niz finala končnice. Mariborčanke so korak z njimi držale le do tretje točke, nato so domačinke dosegle tri zaporedne točke, Olivera Brulec Kostić pa je z blokom vodstvo svoje ekipe povečala na 9:4. Tudi po polminutnem odmoru gostujočega trenerja Sama Miklavca Kamničanke 'bankirkam' niso dovolile priključka, kajti po bloku Eve Pogačar je bilo že 16:9 za Calcit Volley. Mariborčanke so imele preveč težav na sprejemu, premalo so bile prodorne tudi v napadu, na drugi strani je kamniški ekipi uspevalo vse.

Drugi niz je bil bolj izenačen. Nobena izmed ekip si ni priigrala večje prednosti, niz je odločila napeta končnica, v kateri so Mariborčanke z blokom Lorene Lorber Fijok izkoristile svojo tretjo zaključno žogo, tri so imele tudi domače odbojkarice.

V tretjem nizu so bile prve v težavah domače odbojkarice, ki so po izenačenju na 7:7 popolnoma popustile na sprejemu. Gostje so na servis Danijele Džaković, dosegla je tudi dva asa, njihov padec izkoristile na najboljši možen način, saj so po točki Taje Gradišnik Klanjšek povedle s 14:7. Rozman je vzel še svoj drugi odmor, po njem pa so Kamničanke na servis Zatkovićeve svoj zaostanek prepolovile (14:17). Pred vstopom v končnico niza je bil zaostanek domače ekipe le še točko (18:19), za mirnejše mariborsko nadaljevanje pa je poskrbela Lorber Fijokova (23:19). Toda le za trenutek, kajti po dveh asih Anje Zorman so imele gostje le še točko prednosti (23:22), vendar je njen naslednji servis končal v avtu, tako da je Mirta Velikonja Grbac z drugo zaključno žogo potrdila vodstvo Nove KBM Branika z 2:1 v nizih.