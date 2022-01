Kampanja OKS bo sledila lanski iz Tokia: Imamo to! Peking, prihajamo!

Zimska olimpijska kampanja "Imamo to! Peking, prihajamo!" je nadaljevanje zelo uspešne kampanje "Imamo to! Imamo Tokio!", ki jo je Olimpijski komite Slovenije pripravil za olimpijske igre v Tokiu in je bila najbolj prepoznavna olimpijska kampanja OKS do sedaj, prejela pa je tudi prestižno nagrado Sporto.

Navijaški megamozaik je sestavljen iz fotografij nosilcev slovenske bakle, ki so pred olimpijskimi igrami v Tokiu baklo ponesli po 211 slovenskih občinah ter pokazali, da Slovenci zelo radi ustvarjajo olimpijske vsebine in vedno podpirajo olimpijce.

Na drugi strani pa so lahko navijači v navijaški megamozaik oddali svoje fotografije podpore tudi v jesenski digitalni akciji, ki jo je OKS pripravil skupaj z nekdanjim olimpijcem Filipom Flisarjem.

"Imamo to! Peking, prihajamo!" je postal nosilni slogan kampanje, ključnik pri vseh vsebinah na družbenih omrežjih pa tako kot med olimpijskimi igrami v Tokiu ostaja #imamoto. Grški umetnik Haris Cevis, ki je sodeloval tudi z največjimi svetovnimi blagovnimi znamkami in športnimi klubi, je v mozaiku upodobil najboljšega slovenskega smučarskega skakalca, Anžeta Laniška, izjemno smučarko Ilko Štuhec, najboljšo sprinterko v smučarskem teku v prejšnji sezoni, Anamarijo Lampič, in najboljšega moškega zimskega olimpijca v Sloveniji ter trikratnega dobitnika olimpijske medalje, Žana Koširja.