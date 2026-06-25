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Kanada je padla v Ljubljani, kako bo proti Bolgariji?

Ljubljana, 25. 06. 2026 19.33 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
FOTOGALERIJA: Liga narodov: Slovenija - Kanada

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes igrala drugo tekmo na domačem turnirju lige narodov v Ljubljani. Po sredini zmagi nad Kanado se bodo slovenski odbojkarji danes ob 20.30 v Stožicah merili z Bolgarijo. Drugo domače srečanje naše reprezentance si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO, začnemo ob 20.15.

Liga narodov(M): Slovenija - Bolgarija
Liga narodov(M): Slovenija - Bolgarija
FOTO: VOYO

Slovenska izbrana vrsta je v sredo pred domačimi navijači prišla do četrte zmage na peti tekmi lige narodov, prvič ni slavila po petih nizih in je vknjižila vse tri točke. S štirimi zmagami in le enim porazom za zdaj kroji vrh lige narodov. Že danes pa izbrance italijanskega stratega Fabia Solija čaka nov zahteven obračun, ko bodo tekmeci aktualni svetovni podprvaki Bolgari. Ti so za uvod slovenskega turnirja v sredo premagali Italijane s 3:2 za tretjo zmago v ligi.

Slovenija in Bolgarija sta se doslej že večkrat merili, tudi na zadnjem svetovnem prvenstvu, v okviru lige narodov pa petkrat. Obe tekmi v lanskem letu, na SP in v ligi narodov, so dobili Bolgari. Slovenija je na svetovni lestvici šesta, Bolgarija pa osma reprezentanca. Odbojkarska zveza Slovenije se bo danes poklonila tudi legendama slovenske reprezentance, Mitji Gaspariniju in Dejanu Vinčiću. Njuna dresa s številkama 6 in 9 bodo dvignili pod strop dvorane v Stožicah.

Prenos druge tekme domačega turnirja prestižne Lige narodov si boste lahko v prenosu ogledali na Kanalu A in VOYO. Začnemo ob 20.15.

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