Kanada je padla v Ljubljani, kako bo proti Bolgariji?

Slovenska izbrana vrsta je v sredo pred domačimi navijači prišla do četrte zmage na peti tekmi lige narodov, prvič ni slavila po petih nizih in je vknjižila vse tri točke. S štirimi zmagami in le enim porazom za zdaj kroji vrh lige narodov. Že danes pa izbrance italijanskega stratega Fabia Solija čaka nov zahteven obračun, ko bodo tekmeci aktualni svetovni podprvaki Bolgari. Ti so za uvod slovenskega turnirja v sredo premagali Italijane s 3:2 za tretjo zmago v ligi.

Slovenija in Bolgarija sta se doslej že večkrat merili, tudi na zadnjem svetovnem prvenstvu, v okviru lige narodov pa petkrat. Obe tekmi v lanskem letu, na SP in v ligi narodov, so dobili Bolgari. Slovenija je na svetovni lestvici šesta, Bolgarija pa osma reprezentanca. Odbojkarska zveza Slovenije se bo danes poklonila tudi legendama slovenske reprezentance, Mitji Gaspariniju in Dejanu Vinčiću. Njuna dresa s številkama 6 in 9 bodo dvignili pod strop dvorane v Stožicah.