Kanadčani kot prvi v četrtfinalu Davisovega pokala

Vasek Pospišil in Denis Šapovalovsta Kanadi priborila zmagi v posamičnih dvobojih. Prvi je s 7:6 (5) in 7:6 (7) premagal Reillyja Opelko, drugi pa s 7:6 (6) in 6:3 Taylorja Fritza. Dvoboj dvojic je potem Kanada že pred začetkom tekme predala, zato je ZDA ta dvoboj dobila dvakrat s po 6:0. Kanadčani so za uvod v turnir z 2:1 premagali Italijane in so si po dveh zmagah v skupinskem delu zagotovili napredovanje. V sredo sledi še dvoboj med ZDA in Italijo.

V skupini B je Rusiji zmago v prvem dvoboju prinesel Andrej Rubljov, ki je s 3:6, 6:3 in 7:6 (0) premagal Roberta Bautisto, izid v zmagah na 1:1 pa je izenačil prvi igralec sveta Rafael Nadal, ki je Karena Hačanovapremagal s 6:3 in 7:6 (7). Španiji sta zmago v dvoboju z Rusijo v dvojicah zagotovila Marcel Granollersin Feliciano Lopez, ki sta s 6:4 in 7:6 (5) ugnala rusko navezo Hačanov/Rubljov.

Domačini zdaj nad branilce naslova Hrvate

V sredo se bodo Španci pomerili z branilci naslova Hrvati, ki so jih Rusi v prvem krogu ugnali s 3:0. Avstralija s Kolumbijo ni imela težav in je dobila vse tri dvoboje. Nick Kyrgiosje s 6:4 in 6:4 premagal Alejandra Gonzaleza, Alex de Minaurs 6:4 in 6:3 Daniela Elahija Galana, naveza John Peers/Jordan Thompson pa s 6:3, 3:6 in 7:6 (6) Juan-Sebastiana Cabala in Roberta Faraha.

V skupini D sledi dvoboj med Avstralijo in Belgijo, ki je uvodoma premagala Kolumbijo z 2:1. Do uvodnih zmag so v torek popoldne prišle še Francija, Argentina in Kazahstan. Francozi so v skupini A imeli nekaj težav z Japonci, a na koncu vseeno zmagali z 2:1. Japonce v sredo čaka obračun s Srbi. Argentinci, ki jih v sredo v skupini C čakajo Nemci, so v torek s 3:0 ugnali Čilence, Kazahstanci pa z 2:1 Nizozemce, ki bodo v sredo v skupini E igrali proti Britancem.

Zanimivost letošnjega turnirja v Madridu je, da Davisov pokal prvič poteka po novem formatu. V prvem delu je 18 ekip razvrščenih v šest skupin, ki bodo dale četrtfinaliste. Od četrtfinala naprej bo tekmovanje potekalo na izpadanje, finale pa bo na sporedu v nedeljo. Novo je tudi, da igralci nastopajo le v dveh posamičnih dvobojih in enem obračunu dvojic, kjer igrajo na dva dobljena niza. Po starem formatu so igrali na tri dobljene nize, na sporedu pa so bili štirje posamični dvoboji in igra dvojic.