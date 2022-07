Kanadska plavalka: Med SP v Budimpešti so me omamili, še vedno me je sram

Dvaindvajsetletnica trdi, da so jo " zadrogirali ". Bila je del kanadske štafete 4 x 200 m prosto. Po osvojitvi bronaste kolajne si ni mogla priklicati v spomin od štiri do šest ur dogajanja ter se ne spominja ničesar. "Razmišljala sem, ali naj o tem spregovorim javno, ampak predolgo sem že tiho," je razkrila Kanadčanka: "Na zadnji dan svetovnega prvenstva me je nekdo omamil. Spomnim se le to, da sem se naslednje jutro zbudila povsem izgubljena."

"Telesa sploh nisem čutila, ko pa sem pogledala noge, je bilo na njih polno modric," je potožila. Prijatelji so ji dejali, da so jo morali nositi, ker je izgubila zavest. To verjetno pojasnjuje poškodbe. Vendar se zaradi tega ne počuti bolje. Zdravniški pregled je pokazal, da je utrpela poškodbo rebra in tudi blag pretres možganov. "Še vedno me je groza ob misli, kaj se je dogajalo tisto noč in še vedno me je na nek način sram tega, kar se je zgodilo. A nočem, da bi me ta dogodek zaznamoval. Še vedno poskušam najti tisto 'srečno Mary'," je zapisala na Instagramu.