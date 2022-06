Kanadski nogometaši sprti z zvezo in ne želijo igrati tekem pred SP

Kanadska nogometna reprezentanca je zaradi spora s tamkajšnjo nogometno zvezo odpovedala pripravljalni dvoboj proti Panami, ki bi moral biti ponoči v Vancouvru, poroča kanadski medij TSN.

Kanadski nogometaši so nezadovoljni z odnosom zveze in predvsem izplačilom nagrad po uvrstitvi na svetovno prvenstvo v Katarju. Na SP bo kanadska izbrana vrsta nastopila drugič, prvič je na mundialu igrala leta 1986 in tekmovanje končala po skupinskem delu. Uvrstitev na letošnje SP v Katarju pa je skazil predvsem spor med nogometaši in zvezo glede plačil in drugih obveznosti, ki jih krovna organizacija še ni oz. ne namerava poravnati.

icon-expand Jonathan Osorio in Alphonso Davies FOTO: AP

Fifa nagradila, kanadska zveza pa na nogometaše pozabila Glavni kamen spotike je nagrada Mednarodne nogometne zveze (Fifa) v vrednosti 10 milijonov dolarjev, ki jo je kanadska zveza prejela za uvrstitev na SP, nogometašem pa je po informacijah TSN obljubila zgolj desetodstotni delež. Nogometaši so zato spisali pismo z naslovom 'Draga Kanada', v katerem govorijo o nespoštovanju izbrane vrste in slabem odnosu, ki traja že več let. Reprezentanca zahteva 40-odstotni delež nagrade Fife, kanadska zveza pa je za TSN razkrila, da so nogometaši zahtevali med 75 in 100 odstotkov nagrade, ponudila pa je 60 odstotkov, ki bi jih enakovredno razdelila med moške in ženske izbrane vrste.