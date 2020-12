Kandie v Valencii zrušil svetovni rekord v polmaratonu

Maratonska trasa v Valencii je še enkrat potrdila status ene najhitrejših. Pod prejšnjo rekordno znamko so se spustili kar štirje tekači. Drugo mesto je za zmagovalcem Kibiwottom Kandiejem zasedel svetovni prvak iz Ugande Jacob Kiplimo, ki je zaostal pet sekund, po mejo 56 sekund pa sta tekla še Kenijca Rhonex Kiprutoin Alexander Mutiso.

Strokovnjaki menijo, da so odlični rezultati poleg ravne proge in idealnega vremena tudi posledica novih športnih copat, ki jih uporabljajo tekači. Te so utrjene s karbonskimi ploščicami.