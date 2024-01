Kansas City Chiefsi in San Francisco 49ersi finalisti Super Bowla

Veliki poraženci nedeljskega večera so igralci Detroita, ki še naprej ostajajo brez velikega finala, odkar so v ligi NFL uvedli tako imenovani Super Bowl oz. veliki finale lige. Ob polčasu je moštvo z zvezdnikom Amon-Ra St. Brownom namreč vodilo že za 17 točk.

Kansas City je kar nekakšna stalnica finala v zadnjih letih, saj se je moštvo v zadnjih petih letih v veliki finale uvrstilo že četrtič in se bo potegovalo za tretjo zmago v tem obdobju. Statistiki pa so že pripravili anale in čakajo, ali bo moštvu uspelo to, kar je pred 19 leti moštvu New England Patriots, ki so ubranili naslov iz prejšnje sezone.

Pred tremi leti Kansas Cityju ni uspelo, ko so jih v finalu visoko ugnali Tampa Bay Buccaneersi (31:9). Leto prej so v finalu z 31:20 ugnali prav letošnje tekmece San Francisco 49erse in moštvo s Patrickom Mahomesom in Kelceom si je priborilo prvo krono.