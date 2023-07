Kantar Božič kljub mladosti iz pravega dirkaškega testa

A vendar smo lani v svetovnem prvenstvu supersport 300 videli Gašperja Hudovernika in v letošnjem državnem prvenstvu SSP 600 lahko spremljamo izenačene ogorčene boje Domna Lipnika, Eneja Logarja in petnajstletnega Etiena Kantarja Božiča. Z Etienom smo odpeljali nekaj krogov po dirkalni stezi Lindauring in ugotovili, da je kljub mladosti iz pravega dirkaškega testa.